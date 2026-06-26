Au lansat o promoție cu mâncare nelimitată. Creditorii cer acum despăgubiri

Acțiunea a fost depusă în luna mai la un tribunal din statul Florida de un trust care reprezintă creditorii Red Lobster. Pârâtă este compania thailandeză Thai Union, fostul acționar majoritar al lanțului de restaurante și unul dintre cei mai mari producători de fructe de mare din lume.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Thai Union știa încă din 2023 că Red Lobster se confrunta cu dificultăți financiare și risca insolvența. Cu toate acestea, creditorii susțin că grupul a continuat să urmărească propriile interese comerciale.

„Thai Union și-a intensificat campania de a stoarce fiecare picătură de valoare pe care o putea obține de la Red Lobster prin contracte dezavantajoase din punct de vedere economic, care au avantajat Thai Union și nu aveau niciun sens economic pentru Red Lobster”, se arată în acțiunea citată de CNBC.

Creveți nelimitați, un „dezastru”

În centrul litigiului se află oferta „Everyday $20 Ultimate Endless Shrimp”, prin care clienții puteau consuma cantități nelimitate de creveți pentru 20 de dolari.

Creditorii susțin că Thai Union a obligat Red Lobster să cumpere cantități tot mai mari de creveți chiar de la compania sa, la prețuri peste nivelul pieței, interzicând în același timp aprovizionarea de la un furnizor concurent.

De asemenea, ei acuză că promoția a fost implementată în ciuda obiecțiilor unor angajați ai Red Lobster. Potrivit acestora, restaurante din întreaga țară au rămas fără stocuri, mesele nu mai puteau fi eliberate suficient de repede, iar activitatea a fost grav afectată.

„Când a devenit clar că oferta «Everyday $20 Ultimate Endless Shrimp» făcea ravagii în afacerile și bilanțul Red Lobster, Kenny a mers mai departe. A continuat promoția, generând alte zeci de milioane de dolari în comenzi de creveți supraevaluate pentru Thai Union și lăsând în urmă un surplus uriaș de marfă”, se arată în documentele depuse la dosar.

Compania a intrat în faliment în 2024

Red Lobster a intrat sub protecția legii falimentului în mai 2024, după ce a închis zeci de restaurante din Statele Unite. Compania a invocat concurența tot mai puternică, costurile ridicate ale chiriilor, reducerea cheltuielilor consumatorilor și efectele negative ale promoției cu creveți nelimitați.

În septembrie 2024, lanțul de restaurante a ieșit din procedura de reorganizare după ce a fost cumpărat de grupul de investiții RL Holdings, care îi este și în prezent proprietar.