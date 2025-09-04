Alina Gorghiu: Am susținut mereu că extrădarea rapidă și respectarea mandatelor europene sunt vitale

Alina Gorghiu și-a exprimat joi punctul de vedere cu privire la decizia dată joi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. „Nicio instanță dintr-un stat membru nu poate refuza executarea unui mandat european de arestare și să decidă singură executarea pedepsei în locul statului care a emis mandatul, fără consimțământul acestuia”, a scris Gorghiu pe Facebook.

Fosta ministră a Justiției a explicat ce înseamnă noua decizie pentru sistemul judiciar, dar și pentru români. „Fugarii nu mai pot profita de interpretări diferite ale legislației. Statele membre sunt obligate să respecte mandatele europene de arestare. România își păstrează dreptul de a executa pedepsele proprii, fără ca alt stat să le modifice după bunul plac”, a mai menționat Gorghiu.

Fosta ministră a explicat că decizia Curții apare în urma cazului unui român condamnat definitiv la București, dar reținut în Italia, unde autoritățile au refuzat predarea și au transformat pedeapsa în arest la domiciliu.

„România a contestat, iar Curtea Europeană i-a dat dreptate. Ca ministru al Justiției, am susținut mereu că extrădarea rapidă și respectarea mandatelor europene sunt vitale. Această hotărâre confirmă un adevăr simplu: justiția nu are granițe și nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”, a conchis Gorghiu.

Joi, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat.