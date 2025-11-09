Alina Gorghiu, apel către femeile din România după crima din Teleorman: „Cereți monitorizarea electronică. Brățara este singura măsură care îl ține pe agresor la distanță și alertează imediat poliția”

„E duminică și a mai murit o femeie. Ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuțit, în timp ce își ținea în brațe copilul de 2 ani. Femeia nu a cerut monitorizarea electronică, iar agresorul nu purta brățară. Deși avea ordin de protecție, bărbatul îl încălcase de mai multe ori și ea sunase la 112”, a scris Alina Gorghiu.

Deputata liberală îndeamnă femeile să solicite monitorizarea electronică.

„Aceasta este realitatea. Un ordin de protecție fără monitorizare nu oprește un agresor hotărât. Nu îl limitează și nu îi ține pe femei în siguranță. Femei românce, cereți monitorizarea electronică. Brățara este singura măsură care îl ține pe agresor la distanță și alertează imediat poliția. Este diferența dintre viață și moarte”, a subliniat Gorghiu.

Aceasta a reamintit că susține proiectul legislativ „anti-femicid”, pe care l-a inițiat în Parlament, pentru ca omorurile asupra femeilor să fie recunoscute distinct și sancționate mai sever.

„Avem nevoie de măsuri reale, nu simbolice. Nu mai vrem femei ucise. Nu mai vrem copii care rămân fără mamă. Protejați-vă. Informați-vă. Acționați cât timp se poate”, a adăugat Gorghiu.