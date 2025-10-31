Alina Gorghiu: Femicidul trebuie pedepsit cu până la 20 de ani sau închisoare pe viață

Gorghiu aduce în discuție două proiecte de legi: unul care elimină taxa pentru divorț și pentru partaj, altul prin care orice antreprenor care angajează o femeie victimă a violenței domestice sau a traficului de persoane primește de la stat o subvenție lunară de 2.250 de lei.

Alina Gorghiu spune că „sunt 47 de femei ucise de parteneri în România (în 2025-n.r.). Asta înseamnă de fapt femicid, asta înseamnă apogeul unui șir întreg de violențe, de control, de dominație, de constrângere psihologică. Cifrele pentru mine sunt reci. În spatele cifrelor sunt oameni”.

Principalele măsuri stabilite de comisia parlamentară

Comisia parlamentară „România fără violenţă domestică” a stabilit două măsuri importante, precizează deputata PNL: „Suntem un fel de laborator de soluții și am să vă spun două legi pe care le-am scos foarte repede din această comisie și mă bucur că le-am scos și una care abia a fost depusă la Parlament și cred eu că va rescrie paradigma în care violența domestică din România este percepută. Prima este cea legată de taxele de timbru pentru divorț și partaj pentru victimele violenței domestice. Principala cauză pentru care victima rămâne cu agresorul, în afară de stigma socială și frică, este dependența economică (…). Taxa de divorț este relativ mică, în schimb, partajul se taxează la valoare și dacă are împreună cu agresorul o casă și o mașină, câteva mii din buzunar trebuie să scoată. Și atunci, ne-am gândit în această comisie să eliminăm taxa pentru divorț și pentru partaj. A trecut de Senat, acum e în Camera Deputaților și sper ca până la sfârșitul anului să fie legea publicată în Monitorul Oficial”.

Alina Gorghiu detaliază a doua lege

„A doua lege foarte importantă, de care nu știu antreprenorii din România și m-ar ajuta tare mult dacă cei care ne ascultă ar face un pas înspre victimele violenței domestice și victimele traficului de persoane, este următoarea: orice angajator din România, orice antreprenor care dorește să angajeze o femeie care este victima violenței domestice sau a traficului de persoane, primește de la statul român lunar o subvenție de 2.250 de lei, sigur, în condițiile păstrării confidențiale a situației victimei. Acest lucru e extraordinar pentru victimă, pentru că îi oferă posibilitatea să-și aleagă calea independent de agresor, să devină o femeie pe picioarele ei, care are un salariu și cred că antreprenorii din România ar putea să înțeleagă că rolul lor social poate fi unul mai relevant atunci când vine vorba de o plagă a societății românești, violența domestică”, a declarat Gorghiu.