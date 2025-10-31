Alina Gorghiu: PSD și AUR, o paradă imatură, Ilie Bolojan nu are nimic de ascuns

Alina Gorghiu spune la RFI că premierul Ilie Bolojan nu are nimic de ascuns: „Sunt foarte multe exerciții care nu arată fair-play, sunt multe exerciții de imagine, pe care le văd în ultimele zile. Sunt absolut convinsă că premierul nu are nimic de ascuns, a dat explicații pe orice temă și va da explicații pe orice temă, dar când ești într-o coaliție, lucrurile trebuie discutate în coaliție”.

În opinia deputatei PNL, „exerciții din acestea, parada aceasta, pot să te chem și te chem în Parlament, pentru că pot, sunt imature toate aceste porniri pe care PSD-ul le are astăzi”.

Alina Gorghiu se teme că oamenii își vor pierde complet răbdarea cu actuala coaliție: „Nu vreau să pun și eu paie pe foc, îmi doresc să văd o coaliție care revine la un dialog constructiv. Lumea și așa și-a pierdut răbdarea cu noi. În ritmul acesta, și-o va pierde de tot”.

Grupurile parlamentare ale PSD și AUR din Camera Deputaţilor au cerut participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea parțială a trupelor americane din România.