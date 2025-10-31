Sorin Grindeanu despre declarațiile referitoare la Oana Gheorghiu: Nu retrag nimic! E total greşit să avem voci anti-americane în Guvern

„Am spus şi nu retrag absolut nimic, se transmite live, probabil că iarăşi vor face ştiri diseară, dar nu retrag absolut nimic din ceea ce am spus, şi anume, este total, dar total greşit pentru securitatea României să avem voci anti-americane în guvern. Acest lucru nu e bun”, a spus Grindeanu.

Acesta nu s-a oprit aici şi a spus că „La fel cum este total greşit să ai voci pro-Rusia în Parlamentul României şi ştiţi la cine mă refer. Niciuna din aceste idei sau aceste apucături sau aceste doctrine, nici măcar nu sunt doctrine, sunt păreri, nu sunt potrivite”.

Preşedintele interimar al PSD s-a referit apoi la atitudinea liderului AUR în ultima perioadă: „Eu l-am tot văzut agitat în ultima vreme pe George Simion, vorbeam cu Claudiu zilele astea, zic, . Vă spun eu ce l-a apucat. Faptul că a realizat că noi schimbăm direcţia, că noi redevenim acel PSD pe care îl ştie şi ştie că în momentul în care noi redevenim acel PSD, AUR nu va mai exista, decât aşa”.

Grindeanu a răspuns şi zvonurilor despre posibile schimbări în coaliţie sau despre ieşirea PSD de la guvernare: „Am văzut, de asemenea, cum se tot flutură de câteva zile, cum facem noi alianţe, schimbăm protocolul, facem alianţe, schimbăm guvernul. Noi suntem oameni serioşi. Am semnat un protocol. Am votat aproape 5.000 de oameni, dacă poate vă amintiţi, undeva în mai, iunie, să intrăm la guvernare. Toţi primarii, consilierii, judeţenii. Nu ne schimbăm de pe o zi pe alta”.

Totuşi, preşedintele interimar a avertizat: „Dar nici nu înseamnă că acceptăm tot ceea ce gândesc unii şi alţii şi încearcă să facă din actul de guvernare un act personal”.