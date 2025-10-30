Vicepremierul Tanczos Barna, întrebat dacă îi înțelege pe Grindeanu și Bolojan: Nu prea

„Din punct de vedere politic, aceste inițiative pot fi, de fapt, mingi ridicate la fileu pentru cei care sunt invitați. E o ocazie de a prezenta lucruri. Și poate să fie și pentru domnul Bolojan, dacă ar fi o normalitate și ar fi un context un pic mai calm, o invitație de a expune țării care este situația, din punct de vedere militar, în regiune, care este rolul nostru în NATO, care sunt ultimele evoluții în NATO, care sunt ultimele evoluții în relația cu Statele Unite sau NATO-Statele Unite”, a spus Tanczos, la Digi 24.

„Dacă lucrurile chiar așa sunt și domnul Grindeanu a vrut să ridice minge la fileu pentru domnul Bolojan, e un instrument politic bun. Dacă se transformă într-o ceartă, de exemplu, între doi parteneri de coaliție, este de nedorit”, a adăugat acesta.

Tanczos Barna a recunoscut că atmosfera din ultimele zile nu este una normală pentru o coaliție de guvernare, dar „lucrurile se pot lămuri. Suntem totuși într-o campanie electorală. Trebuie să acceptăm acest lucru”.

Acesta s-a declarat convins că după ce se termină campania electorală, lucrurile vor merge mai aproape de normalitate.

La remarca jurnalistului că pentru unele dintre dosare, pentru unele dintre subiectele care sunt acum „în pending”, va fi prea târziu, vicepremierul a spus că sunt câteva dosare care stau fără decizie finală pe masa coaliției de luni de zile.

„Toate acestea nu ajută. Campania electorală și tensiunile din coaliție nu ajută în luarea acestor decizii majore, dar nici nu elimină posibilitatea finalizării acestor dosare în cel mai scurt timp posibil”, a conchis acesta.

Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au cerut joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de luni, la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.