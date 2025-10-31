Atac subtil spre Bolojan? Sorin Grindeanu: Timişoara ne aminteşte ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care şi-a înfometat poporul

„Eu nu concurez cu Bolojan la nimic, la absolut nimic. Eu concurez cu ideea că trebuie să guvernez doar pentru a avea rezultate. Nu, trebuie să guvernez şi pentru oameni. Şi o ţară modernă, o ţară membră a Uniunii Europene, poate să le facă pe amândouă. Cu această idee proastă a şefului Guvernului guvernez. Şi de aia noi trebuie să ne opunem de fiecare dată când lucrurile derapează”, a spus Grindeanu la Timişoara.

Acesta a reiterat ideea că PSD este în coaliţie să spună când se iau decizii greşite şi să încerce să le îndrepte: „Cum să spui că Ordonanţa 52, de exemplu, este un act guvernamental bun, când a blocat toate primăriile din ţara asta, toate autorităţile locale, centrale, etc. Păi ce să facem, să spunem că e bine?”.

„Nu avem cum să tăcem. Ar fi iresponsabil să stăm şi să nu spunem nimic, şi să nu încercăm să îndreptăm aceste lucruri. De aceea suntem acolo. Iar când vom hotărî să nu mai facem parte din această alianţă de guvernare, tot noi vom vota. (…) O mai spun o dată. Nu facem alte majorităţi. Dar nu ne lipseşte nici curajul, nici hotărârea. Noi suntem aici la Timişoara. Timişoara, oraşul libertăţii. Şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui până la urmă să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect”, a afirmat Sorin Grindeanu.