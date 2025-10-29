Premierul Ilie Bolojan, chemat de AUR în Parlament

Grupul parlamentar AUR a transmis o solicitare oficială pentru participarea prim-ministrului Ilie Bolojan la ședința plenului Camerei Deputaților, programată pentru 3 noiembrie 2025, în cadrul rubricii „Ora prim-ministrului”.

Potrivit documentului depus de AUR, scopul participării lui Bolojan este prezentarea situației reale privind pregătirea României pentru iarna 2025–2026, într-un context marcat de creșterea accelerată a prețurilor la energie, evoluțiile privind execuția bugetară pentru finalul anului 2025 și expunerea viziunii asupra bugetului pentru anul 2026.

Solicitarea a fost trimisa premierului Ilie Bolojan.