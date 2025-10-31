Europarlamentarul PSD Claudiu Manda îl atacă la Ilie Bolojan: „Omul de porţelan” şi „salvatorul neamului”

La Conferinţa PSD de la Timişoara, Manda s-a declarat bucuros de „schimbarea sau reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă”.

„Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliţie cu bună credinţă, cu loialitate faţă de parteneri, cu speranţa că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun, am avut două linii roşii şi a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi, dacă nu facem ca el, pleacă şi doar el ştie, pentru că face simulări, şi ştie exact ce e de făcut, este deţinătorul adevărului absolut şi vedem după câteva luni de zile şi rezultatele. A venit cu pachetul 1 şi pachetul 2 în Parlament, şi-a asumat răspunderea şi vă rog să citiţi ultimul raport al BNR, care arată că producţia industrială a scăzut, consumul a scăzut, că deloc economia nu merge bine şi ne uităm la salvatorul neamului şi o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”, a spus Manda.

Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de secretar general al PSD, a spus că social-democraţii au încercat să vină cu soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor, dar premierul – „omul de porţelan” – a respins orice propunere, insistând că doar metodele sale sunt corecte şi ameninţând că va pleca din funcţie dacă nu i se acceptă viziunea.

Manda a adăugat că este extrem de complicat să colaborezi cu cineva care este mai preocupat „să filtreze informaţii către presă pentru a-şi construi o imagine de salvator”, comportându-se mai degrabă „dictatorial”.

„A dispărut mitul că dacă nu facem ca el, toţi, de la parlament, coaliţie, guvern, preşedinţie, pleacă. Uite că începe să se agaţe de scaun şi spune că nu mai pleacă dacă nu facem ca el. Este libertatea domniei sale să plece sau să rămână. Am intrat alături de alte partide în această coaliţie, avem şi noi soluţii pe care să le punem la masă pentru a rezolva problemele românilor şi dacă PNL-ul se gândeşte să-şi schimbe primul-ministru, suntem alături de orice fel de candidat de care PNL spune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”, a afirmat Manda.