Bilanțul operațiunii Jupiter 6: 648 de dosare penale deschise și 37 de suspecți arestați preventiv

Perchezițiile din cadrul acțiunii Jupiter 6 au avut loc timp de o săptămână, între 2 și 8 noiembrie, în mai multe județe din țară.

Operațiunea a scos la iveală sute de fapte de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislației privind protecția mediului, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, infracțiuni la regimul silvic, furt, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de corupție, precum și alte fapte prevăzute de legea penală.

648 de dosare penale, deschise de procurori

Astfel, peste 600 de suspecți au fost vizați de infracțiuni în cadrul operațiunii. Procurorii au descins percheziții domiciliare în 1691 de locații.

În urma infracțiunilor identificate de autorități, 37 de suspecți au fost arestați preventiv, trei dintre ei fiind lăsați în arest la domiciliu. Alte 83 de persoane au fost puse sub control judiciar, iar 53 reținuți.

Prejudicii de peste 200 de milioane de lei

Autoritățile au identificat și prejudiciile din dosarele penale deschise în urma operațiunii Jupiter 6. Au fost impuse și măsuri asiguratorii, în valoare de 126.564.380 de lei.

Astfel, prejudiciile găsite sunt de: