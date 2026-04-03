Comisar șef din IPJ Bacău, prins în flagrant când primea 1 000 de lei mită

Procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Bacău au prezentat Tribunalului Bacău propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru un comisar-șef de poliție. Ofițerul este șeful biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, și este cercetat pentru luare de mită. Instanța a admis propunerea și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Anterior, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 1 aprilie 2026, a polițistului pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că: „În contextul activităților de control organizate la nivelul IPJ Bacău, la data de 01 aprilie 2026, inculpatul Rujan Răzvan, în calitatea menționată, a efectuat un control pentru verificarea respectării legislației în materie silvică la un punct de lucru al unei societăți comerciale, iar la aceeași dată, inculpatul ar fi primit, în legătură cu atribuțiile de serviciu privind activitatea de control efectuată, suma de 1.000 de lei, de la administratorul societății comerciale supuse controlului. În această împrejurare, procurorii au constatat săvârșirea infracțiunii flagrante de către inculpatul Rujan Răzvan”.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.