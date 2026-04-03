Prima pagină » Justiţie » Comisar șef din IPJ Bacău, prins în flagrant când primea 1 000 de lei mită

Comisar șef din IPJ Bacău, prins în flagrant când primea 1 000 de lei mită

Un ofițer de poliție din Bacău a fost reținut și ulterior a fost pus sub arest la domiciliu pentru luare de mită. El a fost prins în flagrant în timp ce primea mită în timpul unui control pe linie de silvicultură.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 apr. 2026, 16:16, Social

Procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Bacău au prezentat Tribunalului Bacău propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru un comisar-șef de poliție. Ofițerul este șeful biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice  de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, și este cercetat pentru luare de mită. Instanța a admis propunerea și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Anterior, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 1 aprilie 2026, a polițistului pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că: „În contextul activităților de control organizate la nivelul IPJ Bacău, la data de 01 aprilie 2026, inculpatul Rujan Răzvan, în calitatea menționată, a efectuat un control pentru verificarea respectării legislației în materie silvică la un punct de lucru al unei societăți comerciale, iar la aceeași dată, inculpatul ar fi primit, în legătură cu atribuțiile de serviciu privind activitatea de control efectuată, suma de 1.000 de lei, de la administratorul societății comerciale supuse controlului. În această împrejurare, procurorii au constatat săvârșirea infracțiunii flagrante de către inculpatul Rujan Răzvan”.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor