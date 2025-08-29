Comunicat: Societatea de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații respinge acuzațiile și speculațiile apărute în presă cu privire la Gabriel Zbârcea și firma sa

Redăm comunicatul Țuca Zbârcea & Asociații

Ulterior apariției în mass-media a unor informații privind posibila nominalizare a avocatului Gabriel Zbârcea ca potențial viitor director al Serviciului Român de Informații, în spațiul public autohton au fost difuzate minciuni, speculații neîntemeiate și insinuări lipsite de onestitate cu privire la profilul moral și profesional al acestuia și, respectiv, la statutul și activitatea societății Țuca Zbârcea & Asociații.

Având în vedere această campanie de denigrare profund nedreaptă și calomnioasă, Societatea de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații ține să facă publice următoarele informații: