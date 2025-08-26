Curtea de Apel București, Curtea de Apel Galați și Curtea de Apel Alba Iulia suspendă de miercuri ședințele de judecată / Judecătorii cer retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu

UPDATE 14:50 Și procurorii din Brașov intră în grevă parțială pe termen nedeterminat

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au decis în unanimitate suspendarea parțială a activității pe termen nedeterminat, ca formă de protest față de proiectul de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraților.

Potrivit hotărârii adoptate în Adunarea Generală, activitatea parchetului va fi suspendată, urmând să fie soluționate doar cauzele cu caracter urgent: cele care implică arestarea preventivă sau arestul la domiciliu, cauzele cu inculpați care au măsuri preventive și confirmarea ordinelor de protecție.

Procurorii au suspendat și activitatea de relații cu publicul și primirea în audiență.

Magistrații consideră că proiectul legislativ „desființează de facto pensia de serviciu pentru magistrați” și intră în contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale și reglementările europene.

UPDATE

Curțile de Apel Galați și Alba Iulia s-au alăturat marți protestelor inițiate de Curtea de Apel București.

„Astăzi, 26.08.2025, s-a desfășurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.”

Mai mult, Curtea de Apel Alba Iulia a precizat că „Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative.”.

Știrea inițială

Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel București a anunțat suspendarea soluționării cauzelor începând cu 27 august, până la retragerea proiectului de lege care vizează reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Judecătorii cer reprezentanților puterii executive și legislative să oprească campania împotriva autorității judecătorești.

Curtea de Apel București a comunicat că Adunarea Generală a fost convocată marți, la ora 11, pentru a exprima un punct de vedere asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Din totalul de 241 judecători, au fost prezenți 228. Din cele 228 voturi valabil exprimate, 224 au fost „pentru”, unul împotrivă și trei abțineri.

„Solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, se arată în hotărârea Adunării Generale.

Judecătorii au hotărât și suspendarea soluționării cauzelor până la retragerea proiectului de lege, „pe o perioadă nedeterminată”.

„Începând cu data de 27 august 2025 și până la retragerea proiectului de lege suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire și plângere), suspendarea executării actelor administrative”, se arată în aceeași hotărâre.