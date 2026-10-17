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Detalii despre cele două săptămâni petrecute de Călin Georgescu în arest. Cine i-ar fi adus zilnic mâncare

Călin Georgescu ar fi refuzat, în cele două săptămâni petrecute în arest preventiv, hrana pusă la dispoziție la Arestul Central al Poliției Capitalei, mâncarea fiindu-i adusă din exterior de gărzile sale de corp.
Detalii despre cele două săptămâni petrecute de Călin Georgescu în arest. Cine i-ar fi adus zilnic mâncare
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Mihai Pop/GMN
Oana Antipa
17 oct. 2026, 10:04, Justiţie
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Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, fostul candidat la Președinție nu ar fi fost vizitat în această perioadă de soția sa, Cristela Georgescu.

Gărzile de corp i-ar fi adus mâncare

Călin Georgescu a rămas, pe parcursul celor două săptămâni de arest preventiv, în aceeași celulă în care fusese plasat în prima zi a detenției.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, acesta a împărțit camera cu trei persoane arestate în dosare de trafic de droguri. Între timp, unul dintre colegii săi de celulă a primit arest la domiciliu și urma să fie înlocuit cu o altă persoană aflată în custodia autorităților.

Surse judiciare citate de publicație susțin că gărzile de corp ale lui Georgescu ar fi fost cele care s-au ocupat de aducerea alimentelor pe parcursul detenției.

Fostul candidat la Președinție ar fi refuzat hrana oferită în Arestul Central, aceasta fiind preparată în bucătăria Penitenciarului Rahova.

Informațiile privind refuzul hranei și persoanele care i-au adus mâncare provin din surse judiciare și nu dintr-o comunicare oficială a autorităților.

Cristela Georgescu nu l-ar fi vizitat în arest

O altă informație vizează vizitele primite de fostul candidat la Președinție.

Potrivit surselor publicației, Cristela Georgescu nu și-ar fi vizitat soțul pe durata perioadei în care acesta s-a aflat în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv la 29 septembrie, în urma unei decizii a Curții de Apel București, într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Prejudiciul indicat în dosar depășește un milion de euro.

Tribunalul a decis arest la domiciliu, DIICOT a contestat

Între timp, Georgescu a cerut instanței înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă.

Tribunalul București a analizat solicitarea pe 13 octombrie și a admis cererea, hotărând plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Decizia nu este însă definitivă. Procurorii DIICOT au formulat contestație, astfel că hotărârea finală urmează să fie luată de Curtea de Apel București.

Instanța de apel urmează să primească dosarul și motivarea hotărârii prin care Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

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