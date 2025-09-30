Doi angajați de la CFR, prinși băuți la serviciu în timpul controalelor „Rail Action Week”

Polițiștii transporturilor au descoperit doi angajați cu atribuții pe linie de siguranță feroviară care consumaseră alcool, în urma testărilor efectuate în perioada 23-26 septembrie, în cadrul acțiunii europene „Rail Action Week”.

În perioada 23-26 septembrie 2025, polițiștii secțiilor regionale de poliție transporturi și cei ai Serviciului Siguranța Transporturilor Constanța au desfășurat acțiunea „Rail Action Week”, coordonată la nivel european sub egida RAILPOL.

Au fost verificate 4.125 de persoane și 1.891 de autovehicule, în zona a 337 de treceri la nivel cu calea ferată. În același timp, au fost testați 40 de mecanici de locomotivă și 215 angajați cu responsabilități în siguranța feroviară. Două persoane au fost depistate sub influența alcoolului.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au constatat patru infracțiuni, au aplicat 1.127 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 462.341 de lei și au efectuat 144 de verificări în zone de siguranță considerate critice, precum tuneluri, poduri sau pasarele.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat la Costești, unde un lăcătuș mecanic de 58 de ani a fost prins cu o alcoolemie de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce efectua lucrări pe calea ferată. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru părăsirea postului și prezența la muncă sub influența alcoolului.

În Stația C.F. Bistrița Nord, a fost depistat un bărbat urmărit național, condamnat la 2 ani și 20 de zile de închisoare pentru furt, care a fost încarcerat la Penitenciarul Bistrița.

Pe lângă măsurile de control, polițiștii au derulat 90 de activități de informare în stațiile de cale ferată și 84 de acțiuni educative destinate personalului și călătorilor, pentru creșterea gradului de siguranță în transportul feroviar.