Prima pagină » Justiţie » Eurodeputata Rima Hassan acuză forțele israeliene de violență fizică după arestare

Eurodeputata Rima Hassan acuză forțele israeliene de violență fizică după arestare

Eurodeputata Rima Hassan a declarat că a fost bătută și deținută în condiții inumane de polițiști israelieni după interceptarea „Flotilei pentru Gaza”, alături de alți activiști, inclusiv Greta Thunberg.
Eurodeputata Rima Hassan acuză forțele israeliene de violență fizică după arestare
Petre Apostol
06 oct. 2025, 22:14, Social

Eurodeputata franco-palestiniană Rima Hassan, membră a partidului francez La France insoumise, a declarat luni, la sosirea pe aeroportul internațional din Atena, că a fost bătută de polițiști israelieni după interceptarea „Flotilei pentru Gaza” de către marina israeliană.

„Am fost bătută în momentul în care eram urcată în duba poliției de doi ofițeri israelieni”, a afirmat Hassan într-o declarație pentru AFP, la revenirea din Israel, unde fusese deținută și ulterior expulzată alături de alți aproximativ 160 de activiști, printre care și Greta Thunberg.

Eurodeputata a purtat, la sosire, un trening gri identic cu cel purtat de Thunberg, uniformă folosită în închisorile israeliene. „Avem foarte multe lucruri de denunțat”, a spus Hassan, denunțând „tratamentul primit din partea regimului israelian”.

Ea a relatat că, în timpul detenției, unii activiști „au fost bătuți”, iar condițiile de încarcerare au fost „inumane”. „Eram 13–15 persoane într-o celulă, fără paturi, doar pe saltele puse pe jos, în închisoarea de maximă securitate din deșertul Negev. Ne-a lipsit aproape totul”, a adăugat eurodeputata.

Într-un comunicat separat, autoritățile israeliene au confirmat expulzarea a 171 de activiști străini, printre care și militanta suedeză de mediu Greta Thunberg, după interceptarea flotilei „Global Sumud”, o inițiativă lansată din Barcelona, la începutul lui septembrie, pentru a sparge blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza și a transporta ajutoare umanitare către teritoriul palestinian.

Thunberg a vorbit la Atena despre „tratamentul abuziv și relele tratamente suferite” în timpul detenției, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit organizatorilor și organizației Amnesty International, interceptarea flotilei – compusă din aproximativ 50 de nave – s-a produs „ilegal” între 1 și 3 octombrie, în largul coastelor Egiptului și Fâșiei Gaza. Marina israeliană a justificat acțiunea prin „motive de securitate națională” și prin interdicția absolută de a pătrunde în apele teritoriale ale Gazei.