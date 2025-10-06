Eurodeputata Rima Hassan acuză forțele israeliene de violență fizică după arestare

Eurodeputata franco-palestiniană Rima Hassan, membră a partidului francez La France insoumise, a declarat luni, la sosirea pe aeroportul internațional din Atena, că a fost bătută de polițiști israelieni după interceptarea „Flotilei pentru Gaza” de către marina israeliană.

„Am fost bătută în momentul în care eram urcată în duba poliției de doi ofițeri israelieni”, a afirmat Hassan într-o declarație pentru AFP, la revenirea din Israel, unde fusese deținută și ulterior expulzată alături de alți aproximativ 160 de activiști, printre care și Greta Thunberg.

Eurodeputata a purtat, la sosire, un trening gri identic cu cel purtat de Thunberg, uniformă folosită în închisorile israeliene. „Avem foarte multe lucruri de denunțat”, a spus Hassan, denunțând „tratamentul primit din partea regimului israelian”.

Ea a relatat că, în timpul detenției, unii activiști „au fost bătuți”, iar condițiile de încarcerare au fost „inumane”. „Eram 13–15 persoane într-o celulă, fără paturi, doar pe saltele puse pe jos, în închisoarea de maximă securitate din deșertul Negev. Ne-a lipsit aproape totul”, a adăugat eurodeputata.

Într-un comunicat separat, autoritățile israeliene au confirmat expulzarea a 171 de activiști străini, printre care și militanta suedeză de mediu Greta Thunberg, după interceptarea flotilei „Global Sumud”, o inițiativă lansată din Barcelona, la începutul lui septembrie, pentru a sparge blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza și a transporta ajutoare umanitare către teritoriul palestinian.

Thunberg a vorbit la Atena despre „tratamentul abuziv și relele tratamente suferite” în timpul detenției, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit organizatorilor și organizației Amnesty International, interceptarea flotilei – compusă din aproximativ 50 de nave – s-a produs „ilegal” între 1 și 3 octombrie, în largul coastelor Egiptului și Fâșiei Gaza. Marina israeliană a justificat acțiunea prin „motive de securitate națională” și prin interdicția absolută de a pătrunde în apele teritoriale ale Gazei.