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ICCJ, vizită din partea omologilor europeni: „Discuțiile au vizat dialogul dintre judecători”

Înalta Curte de Casație și Justiție din România a primit, în această săptămână, o vizită din partea omologilor europeni. Magistrații de la Luxemburg au discutat cu cei din țara noastră și despre importanța dialogului dintre judecători.
ICCJ, vizită din partea omologilor europeni: „Discuțiile au vizat dialogul dintre judecători”
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
08 oct. 2026, 18:02, Justiţie
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ICCJ din România a primit o vizită, luni și marți, din partea unei delegații a Înaltei Curți de Casație și Justiție a Uniunii Europene.

„Vizita s-a înscris în preocuparea comună a celor două instituții pentru consolidarea dialogului jurisdicțional și dezvoltarea cooperării judiciare europene”, a transmis ICCJ din țara noastră.

13 judecători și președintele Secției a II-a civilă au stat față în față cu magistrații de la Luxemburg și au discutat pe mai multe teme, inclusiv despre importanța dialogului dintre judecători.

Ce au învățat magistrații în aceste zile

Cei 14 magistrați români au beneficiat de sesiuni de lucru cu președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, dar și cu judecători și avocați generali ai Curții de Justiție și membri ai Tribunalului Uniunii Europene.

„Sesiunile de lucru au oferit cadrul pentru un schimb de opinii asupra unor teme de actualitate pentru activitatea instanțelor naționale și europene, fiind abordate aspecte privind evoluții jurisprudențiale și aspecte de interes în materie civilă și penală, precum și rolul dialogului judiciar în interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene”, a mai precizat ICCJ, într-un comunicat de presă.

ICCJ spune că vizita a scos în evidență importanța cooperării și a dialogului direct dintre instanțe la nivel internațional, iar schimbul de experiență și de bune practici i-a beneficiat pe magistrați.

„Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă astfel angajamentul față de consolidarea cooperării judiciare europene și dezvoltarea dialogului instituțional susținut cu jurisdicțiile Uniunii Europene, în acord cu valorile și principiile comune ale ordinii juridice europene și în beneficiul unei aplicări unitare a dreptului Uniunii”, a concluzionat instituția, după întrevederea cu omologii europeni.

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