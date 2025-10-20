Ioana Timofte, fost director al CNCIR, trimisă în judecată. Ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostei directoare a Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR SA), Ioana Timofte (avocat suspendat din activitate), pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale).

Şi alte şase persoane, angajate în cadrul CNCIR SA şi persoane din cercul relaţional al fostei directoare, au fost trimise în judecată, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În calitate de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăţi comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte şi a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înţelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăţi, ar fi pretins şi respectiv, ar fi pretins şi primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei şi 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) şi Turcia (Antalya), potrivit rechizitoriului procurorilor DNA.

„Inculpata ar fi creat aparenţa de legalitate a desfăşurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajaţi ai CNCIR (sejururi organizate şi plătite din bugetul CNCIR SA), care erau doar trecuţi pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziţie directă nelegale, dar şi prin emiterea de diplome de participare. Activitatea infracţională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalţi şase inculpaţi care ar fi beneficiat şi ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională”, arată DNA.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpaţi, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri şi bani deţinute de fiecare inculpat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti (având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte), cu propunere de menţinere a măsurilor asigurătorii.