Membru al trupei irlandeze Kneecap, judecat la Londra pentru acuzații de terorism

Liam Óg Ó hAnnaidh, cunoscut pe scenă ca Mo Chara, a apărut miercuri în fața unei instanțe din Londra, fiind acuzat că ar fi afișat un steag Hezbollah la un concert în 2024, potrivit Reuters.

Sute de fani s-au adunat miercuri la Westminster Magistrates’ Court din Londra pentru a-l susține pe Liam Óg Ó hAnnaidh, membru al trupei irlandeze de rap Kneecap, care se confruntă cu o acuzație de terorism.

Procurorii susțin că artistul, cunoscut sub numele de scenă Mo Chara, ar fi fluturat steagul galben al grupării Hezbollah la un concert desfășurat în capitala britanică, pe 21 noiembrie 2024.

Avocații lui Ó hAnnaidh au cerut respingerea acuzațiilor, pe care muzicianul le-a calificat drept „o diversiune”.

Judecătorul urmează să decidă pe 26 septembrie dacă procesul va continua.