Organizațiile studențești cer legi mai clare împotriva hărțuirii sexuale, hărțuirii morale și abuzului de autoritate în universități. Ce declară ANOSR

Organizațiile studențești din România cer modificarea legilor actuale cu scopul de a preveni hărțuirea în universități, inclusiv cea sexuală, și abuzul de autoritate.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere, acum, Ministerului Educației și Cercetării o dezbatere publică pe acest subiect.

Organizația propune ca universitățile să analizeze sesizările, chiar pe cele anonime, și să extindă sancțiunile pentru încălcarea normelor de etică și deontologie.

ANOSR a precizat că susține „vehement” principiul „toleranței zero” față de aceste fenomene.

ANOSR a trimis Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării propunerile legate de proiectul de Hotărâre pentru completarea articolului 10 din Codul-cadru de etică și deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 305/2024.

Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a comisiei pentru avizare.

Noile reguli prevăd analizarea sesizărilor anonime despre hărțuire sexuală sau morală de către comisia de etică a universității. Aceasta trebuie să informeze conducerea universității, care va anunța autoritățile pentru anchetă, arată comunicatul ANOSR.

„Pe lângă propunerile respective, am înaintat amendamente inclusiv pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior 199/2023, H.G. 305/2024 privind Codul-cadru de etică și deontologie universitară și Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară, aprobat prin Ordinul 6869/2024, acestea fiind transmise prima dată Ministerului Educației și Cercetării încă din 24.08.2024, în urma lansării campaniei «Nu-i lăsa să-ți ia culoarea!», și retransmise și în data de 30.01.2025 și în 17.09.2025, subliniind necesitatea de a completa și îmbunătăți cadrul legal existent în privința hărțuirii și hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior”, mai arată comunicatul.

Prin această inițiativă pe care o are, ANOSR cere mai multe sancțiuni pentru încălcarea normelor de etică, posibilitatea ca comisiile de etică să acționeze din proprie inițiativă, definirea clară a hărțuirii și a abuzului de autoritate, depunerea sesizărilor de către reprezentanți legali ai victimelor și suspendarea membrilor universitari pe durata anchetei.

Mai mult, studenții cer pedepsirea celor care ajută făptuitorii și obligarea universității să ofere consiliere psihologică victimelor.