Pedeapsa lui Cornel Onilă nu se suspendă. ICCJ respinge solicitarea, dar admite recursul

În ciuda acestei decizii, judecătorii au respins cererea de suspendare a executării pedepsei, astfel că Onilă rămâne sub puterea sentinței definitive. Primul termen pentru judecarea recursului a fost stabilit pentru 20 ianuarie 2026, iar hotărârea de marți este definitivă privind procedura admiterii în principiu.

Recursul în casație al lui Cornel Onilă și condamnările din dosar

Decizia ICCJ vine după sentința definitivă din 30 aprilie 2025, când instanța supremă a menținut pedeapsa aplicată de Curtea de Apel Galați – opt ani de detenție pentru faptele comise asupra unui elev de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

În același dosar, fostul arhimandrit Sebastian Jitaru a fost condamnat la 14 ani și 2 luni de închisoare, având mai multe acuzații de viol asupra unor minori. De asemenea, Episcopia Hușilor și seminarul teologic au fost obligate să achite cheltuieli judiciare în valoare de câte 3.000 de lei.

Reacțiile publice

Cazul a șocat societatea încă din 2017, când înregistrările compromițătoare cu Onilă au devenit publice. Expertul în drept penal Ana Maria Mărginean a subliniat caracterul fără precedent al situației, fiind prima dată când un arhiereu al Bisericii Ortodoxe Române a fost trimis în judecată pentru viol. Avocatul victimelor, Mihai Toma, consideră că procesul reprezintă un moment important în lupta împotriva abuzurilor sexuale, în special în cadrul instituțiilor religioase.

Următoarele termene vor clarifica în ce măsură decizia finală va consolida sau schimba liniile jurisprudențiale în materie de abuz sexual comis de persoane cu funcții clericale.