Peste un kilogram de canabis, confiscat după percheziții în București, Bacău și Ilfov

Patru persoane au fost arestate preventiv în urma a șase percheziții în București, Bacău și Ilfov, în urma cărora anchetatorii au confiscat mai mult de un kilogram de canabis.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au făcut verificări în cazul a trei bărbați și o femeie, cu vârste de 19, 20, 27 și 29 de ani. Cele patru persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În sarcina persoanelor de 19 și 29 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada februarie – iulie 2025, persoana de 19 ani ar fi procurat, de la alte două persoane (un bărbat și o femeie, de 27 și 20 de ani), deținut și comercializat, în orașul Comănești și localitățile limitrofe, diferite cantități de canabis, cu sume între 120 și 500 de lei.

Totodată, sunt probe care arată că, pe parcursul lunii iulie 2025, persoanele de 27 și 20 de ani ar fi procurat de la un alt bărbat, de 29 de ani, peste 600 de grame de canabis, pe care acesta le-ar fi livrat prin intermediul unui serviciu de curierat.

În urma a 6 percheziții făcute în județele Bacău, Ilfov și municipiul București, miercuri, au fost descoperite și ridicate aproximativ 1,3 kilograme de canabis (drog de risc), cântare electronice, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. Imediat, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor 4 persoane.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus joi arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.