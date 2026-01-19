Procurorul militar care a vorbit la întâlnirea magistraților cu Nicușor Dan a fost sancționat disciplinar

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă, procurorului militar Bogdan Pârlog urmând să-i fie diminuată indemnizația de încadrare brută lunară cu 10% pe o perioadă de 3 luni.

„Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat recursul formulat de domnul Bogdan Ciprian Pârlog, primprocuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025.

Prin hotărârea atacată, domnul procuror fusese sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor” se arată în decizia magistraților instanței supreme.

Înalta Curte explică într-un comunicat de presă că a respins recursul ca nefondat și a constatat definitiv că abaterea disciplinară a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege, în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei. Instanța supremă a reținut comiterea abaterii disciplinare constând în nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea.

Abaterile disciplinare reținute au vizat faptul că procurorul a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare.

În comunicatul de presă Înalta Curte de Casație și Justiție subliniază că respectivele dispoziții nu priveau modalitatea de soluționare a unor cauze.

„Prin sancțiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraților și obligația de a respecta dispozițiile administrative legale, reafirmând principiul legalității și al respectării statutului profesional” se mai precizează în comunicat.

A criticat sistemul la întâlnirea de la Cotroceni

Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, a participat în luna decembrie la întâlnirea de la Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan.

Procurorul, care anterior a fost sancționat pentru criticile aduse sistemului judiciar, a spus că actuala stare a justiției se datorează colaborării dintre grupuri din interiorul sistemului și grupuri externe.

„Situația în care se află sistemul judiciar nu s-a produs ca urmare a acțiunii unor forțe interne sau externe, ci când găști din sistem și-au dat mâna cu găști din afara sistemului și au adus sistemul în stare de moarte clinică.”, a spus Pîrlog.

„Ce au adus noile legi ale Justiției în materie de control – modificările promovate au creat un sistem prin care o majoritate în cadrul secției de judecători poate controla tot ce e relevant în materie de justiție. E nevoie de 5 oameni. Acești 5 oameni numesc a șasea persoană, președintele ÎCCJ, pur discreționar. După aceasta numesc comisiile care vor selecta președinții curților de apel și controlează promovarea judecătorilor fără un criteriu real de meritocrație”, a mai spus procurorul Pârlog la întâlnirea Președintelui României cu magistrații.