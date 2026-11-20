Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost trimis în judecată de Parchetul Militar, în dosarul privind achiziționarea unui elicopter pentru SMURD din Marea Britanie.

Acesta este acuzat de infracțiuni la regimul vamal, în legătură cu introducerea aeronavei în România fără plata TVA, potrivit informațiilor de pe portalul justiție.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat, pe 21 aprilie, că Raed Arafat și alte 16 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării. Ancheta vizează modul în care elicopterul a fost adus în țară, cu presupusa eludare a obligațiilor vamale.

După audierea sa la Parchet, în aprilie, Raed Arafat a susținut că includerea sa în dosar este „forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau decoordonare a unor activități”.

„Am fost făcut inculpat și înștiințat că am această calitate în dosarul cu elicopterul. Eu ca persoană am dreptul să mă apăr. Am două limite. În limita legii și în limita decenței. Voi face orice ca să mă mențin între aceste două limite”, a declarat șeful DSU.

„Eu nu știu cum poate fi justificată această faptă cu elicopterul. Vama a fost înștiințată de venirea elicopterului. S-au făcut adrese la mai multe instituții, toate erau informate. Vama a dat un punct de vedere IGAV. A fost corespondență între Vamă și IGAV. Nimeni de 9 ani nu a venit să spună trebuie să plătiți pentru elicopter”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a contestat și încadrarea faptei drept contrabandă, argumentând că elicopterul a fost folosit exclusiv în interesul statului și al pacienților.

„Contrabanda înseamnă să aduci pe ascuns un bun în folosul cuiva. Acest bun este exclusiv în interesul acestui stat. A făcut 40 de misiuni externe. Are deja mii de ore de zbor exclusiv în interesul strict al pacienților”, a explicat acesta.

Ce vizează dosarul

Ancheta privește modul în care Inspectoratul General de Aviație (IGAV) a primit, în 2017, un elicopter ca despăgubire, după accidentul aviatic din 2016, în care o aeronavă SMURD s-a prăbușit în apropierea localității Haragîș din Republica Moldova.

În urma accidentului, toți cei patru membri ai echipajului au murit.

În cadrul procedurii de soluționare a dosarului de daună, asiguratorul le-a oferit autorităților române două variante de despăgubire: plata unei sume de bani sau înlocuirea elicopterului distrus cu o altă aeronavă. Autoritățile au ales a doua variantă.

Procurorii susțin că elicopterul primit ca despăgubire a fost introdus și folosit în România fără îndeplinirea formalităților vamale.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor lui Raed Arafat. Măsuri similare au fost luate și în cazul altor persoane și companii vizate de dosar.