Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă scapă de măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat alături de soția sa, deputata Laura Vicol, după ce Curtea de Apel i-a admis definitiv plângerea împotriva acestei măsuri.

Acum, Vladimir Ciobă poate părăsi România.

În data de 11 august, Parchetul General dispusese prelungirea controlului judiciar până la 11 octombrie 2025, dar avocații lui Ciorbă au contestat decizia.

Instanța i-a dat câștig de cauză și a revocat măsura.

Laura Vicol nu a primit nicio restricție.

În 19 iunie, fusese pronunțată o decizie asemănătoare și tot în cazul unei prelungiri a controlului judiciar.

Cercetat pentru infracțiuni de înșelăciune deosebit de grave

Ciorbă este cercetat pentru mai multe infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, înșelăciune cu consecințe grave, stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale pentru rambursări ilegale de bani de la bugetul de stat.

Ciorbă are blocate mai multe bunuri imobiliare: 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 d eterenuri, 11 autoturisme, părți sociale, acțiuni și 48 de contruri bancare aparținând persoanelor implicate.

Informații de context:

5 februarie – Vladimir Ciorbă și Laura Vicol sunt arestați preventiv de DIICOT, în dosarul Nordis, pentru constituire de grup infracțional, delapidare cu consecințe grave, spălare de bani și evaziune fiscală.

Laura Vicol se pare c-a fost avertizată din timp de o posibilă intervenție DIICOT, astfel că a avut timp să ascundă un telefon mobil relevant, chiar înainte de perchezițiile DIICOT.

8 februarie – Curtea de Apel decide arestarea preventivă pe 30 de zile a ambilor.

10 – 13 februarie – Vladimir Ciorbă și Laura Vicol contestă măsura arestului la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este sesizat completul de divergență deoarece judecătorii nu cad de acord.

14 februarie – Decizia definitivă a ÎCCJ: ambii sunt eliberați din arestul preventiv. Ciorbă este plasat sub control judiciar, dar Vicol nu primește nicio măsură preventivă.

15 – 19 februarie – Laura Vicol își face apariția în public, printr-un mesaj emoționant pe Tik Tok: „Sunt vie, sănătoasă, cu niște cearcăne mari la ochi și cu niște răni și mai mari în suflet”.

28 martie – Laura Vicol reacționează vehement la zvonuri care înaintează ideea unui divorț dintre ea și Ciorbă, presupus pentru a se evita legislația penală. Vicol le cataloghează drept „minciuni periculoase” și „insinuări murdare”.