Sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Trump, anulată. Acuzația de fraudă se menține

Curtea de Apel din New York a anulat despăgubirea de aproape jumătate de miliard de dolari împotriva lui Donald Trump, menținând însă acuzația de fraudă.
Laura Buciu
21 aug. 2025, 19:16, Politic

Curtea de Apel din New York a anulat sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Donald Trump, dar menține acuzația de fraudă, scrie New York Times.

Joi, o curte de apel din New York a respins o hotărâre judecătorească în valoare de jumătate de miliard de dolari împotriva președintelui Trump, eliminând enormele sancțiuni financiare, dar refuzând să anuleze acuzația de fraudă împotriva acestuia.

„Deși prejudiciul a fost real, acesta nu a fost unul catastrofal, care să justifice acordarea unei despăgubiri de aproape jumătate de miliard de dolari statului”, a scris Peter Moulton, unul dintre judecătorii de apel, a cărui hotărâre lungă și complicată a reflectat dezacordul semnificativ dintre cei cinci judecători.

Apelul președintelui va fi probabil transferat la cea mai înaltă instanță din New York, oferindu-i o altă ocazie de a contesta concluzia că ar fi fraudat.

Hotărârea de joi i-a adus domnului Trump o victorie financiară și reprezintă un eșec major pentru procurorul general al statului New York, Letitia James, una dintre principalele adversare ale președintelui. Cazul a reprezentat o victorie decisivă pentru cariera ei, după ce a candidat pentru funcția de procuror general promițând că îl va aduce pe domnul Trump în fața justiției.

Cu toate acestea, decizia nu a îndeplinit cerințele legale pe care președintele le-a urmărit în lupta sa împotriva doamnei James. Respingând cererea lui Trump de a respinge cazul, instanța a menținut hotărârea potrivit căreia acesta a comis fraudă, o distincție rușinoasă pentru un președinte american în funcție.

James a intentat procesul împotriva lui Trump și a afacerii imobiliare a familiei sale în 2022, acuzându-i că au umflat valoarea netă a averii sale pentru a obține condiții favorabile de împrumut. După un proces care a durat luni de zile, judecătorul care a supravegheat cazul a decis anul trecut că domnul Trump era vinovat de fraudă, afectând imaginea de magnat imobiliar care a stat la baza ascensiunii sale politice.

Hotărârea de joi a venit la aproape un an după ce judecătorii au ascultat pledoariile în cazul apelului, o întârziere neobișnuită care a reflectat complexitatea juridică și politică a unui caz împotriva unui președinte în funcție. Cazul l-a înfuriat pe Donald Trump, care a căutat să se răzbune pe James. Departamentul de Justiție a deschis mai multe dosare împotriva ei și a biroului său.