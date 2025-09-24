Spionul moldovean acuzat de trădare pentru Belarus, menținut în arest de Curtea de Apel București

Spionul care vindea secrete Belarusului, fostul adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, rămâne în arest, a decis, miercuri, Curtea de Apel București.

Alexandru Bălam a vrut să fie pus în libertate, însă contestaţia formulată de fostul număr 2 din Servicul de Informații din Republica Moldova a fostr respinsă, ca nefondată.

Instanța obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului.

Decizia de miercuri este definitivă.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta. Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine. Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Investigația s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.