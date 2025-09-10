12 ţări de pe trei continente participă la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania de la Cluj

Festivalului Internaţional de Modă Transilvania Fashion este parte a unui ciclu de gale dedicate prezentării, promovării şi premierii excelenţei în domeniul industriei textile şi vestimentare şi amplificării vizibilităţii designerilor.

Succesul ediţiei 2024, care a adus în faţa unui public numeros creaţiile a 112 designeri din zece ţări de pe trei continente, a determinat schimbări majore în ceea ce priveşte conceptul şi amploarea evenimentului. Începând cu cea de-a cincea ediţie, festivalul se integrează şi mai profund – atât din punct de vedere logistic, cât şi artistic – cu tendinţele internaţionale.

Ca o noutate absolută, programul oficial a fost completat cu o a patra zi de festival şi a primit, în premieră, un modul comercial. Totodată, ediţia 2025 se va desfăşura în două locaţii. Casino Centru de Cultură Urbană din Parcul Central rămâne „epicentrul” FTF, unde vor avea loc prezentările designerilor invitaţi. Tot acolo vor fi difuzate o serie de podcast-uri live realizate de Cornel Crişan şi invitaţii săi , iar Gianina Corondan va „bombarda” fanii cu conţinut video. Pe harta FTF intră în acest an şi Cinema Teatru Florin Piersic, care va găzdui Showroom-ul Festivalului, un loc unde clienţii/cumpărătorii pot lua contact direct cu designerii şi produsele lor.

Douăsprezece ţări de pe trei continente vor fi reprezentate în 2025 la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion – powered by Banca Transilvania, pe catwalk sau în cadrul workshop-urilor. Unsprezece ţări vor fi prezente cu colecţii vestimentare – România, Italia, Anglia, China, Germania, Olanda, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova şi Kazakhstan, cărora li se adaugă Egiptul, reprezentată doar în secţiunea de workshop.

„Din dorinţa de a marca «cincinalul» festivalului, am completat valenţele evenimentului prin adăugarea atât a unei a patra zi de prezentări, cât şi cu extinderea într-o nouă locaţie, în cadrul Cinema Teatru Florin Piersic. Fiind o platformă de exprimare şi premiere, în fiecare seară vom recompensa viziunea creativă, inovaţia şi excelenţa în design şi talentul designerilor prezenţi la diferitele secţiuni ale Festivalului”, a declarat dr. Matei Miko, Preşedinte şi Producător al Festivalului Internaţional Transilvania Fashion.

Peste 100 de designeri români şi străini – selectaţi şi în acest an de o comisie condusă de prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu – îşi vor prezenta colecţiile pe catwalk-ul în aer liber de pe esplanada Centrului de Cultură Urbană din Parcul Central din Cluj-Napoca, străjuit de impunătoarea clădire a Casino-ului şi de istorica Fântână Arteziană amenajate în 1897 şi inspirate de clădirile celebrului Palat Sanssouci de la Potsdam.

Artista Anca Ţurcaşiu va fi amfitrioana evenimentului

Noul concept artistic al FTF dedică ziua de joi, prima a festivalului, unor colecţii inspirate din perimetrul delimitat de folclor & etno. Defilările vor alterna cu momente artistice de valoare puse în scenă de Ansamblul Folcloric Cununa Apusenilor şi de solista de operă Maira Mukhamedkyzy din Kazakhstan. Astfel, festivalul va fi deschis de o prezentare a costumelor tradiţionale din colecţia Mariana Anghel, pentru ca apoi pe podium să fie prezentate colecţii ale designerilor Ruxandra Căpuşan, Kati Szallai, Cristiana Nedelcovici, Anca Dudaş, Gabriela Foca, Daria Căpitănescu, Ioana Muşat, Aidarkhan Kalyiev şi Timur Tursunkulov

Ziua de vineri, a doua a FTF, este marcată de spiritul creativ academic, fiind dedicată universităţilor de artă şi design invitate la ediţia 2025. În lumina reflectoarelor se vor afla, pe rând, colecţiile studenţilor, masteranzilor sau absolvenţilor care reprezintă Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Universitatea Naţională De Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea Tehnică „Mihaijlo Pupin” a Universităţii din Novi Sad (Serbia), Institutul de Tehnologie şi Modă din Zhejiang (China), Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti şi Academia HVT din Berlin (Germania).

Tot vineri, după încheierea secţiunii dedicate universităţilor, Cătălin Botezatu prefaţează weekend-ul designerilor consacraţi printr-un show dominat de creativitatea rafinată, imaginaţia exuberantă şi eleganţa inconfundabilă într-o nouă reverenţă adusă artei vestimentare.

Cea de-a treia zi a FTF aduce pe catwalk colecţiile unor creatori consacraţi din România şi din străinătate: Tudor Halaţiu, Claudia Rawlings, Luiza Dumitru, House of Byfield by Carmichael Byfield, Raluca Soare, Vanesa Ursu, Dmitri Nedelcev, Roxana Blagu, Răzvan Ionuţ, Alexandra Constantinescu, Evelin Fink şi Via Monte Napoleone 8 Milano. Ziua de sâmbătă se va încheia cu tradiţionala festivitate de acordare a Titlului „Moda cum Laude”.

Cea de-a patra şi ultima zi a festivalului rămâne sub auspiciile designerilor români şi străini consacraţi, iar publicul prezent în Parcul Central va putea admira colecţiile propuse de Mihnea Covaci, Diana Vasiliţa, Maria Comisaru, Daniel Radu, Kenguru by Balazs Mayer, House of Byfield by Carmichael Byfield, Adelin Kotrong, Delyana Rumenova Simeonova, Bianca Petre, Institutul de Tehnologie şi Modă din Zhejiang , Cristian Buză şi Monika Gruber.

În paralel cu prezentările de modă, Festivalul Transilvania Fashion găzduieşte, pe durata a două zile, o serie de workshop-uri. Sâmbătă va avea loc prezentarea ofertelor academice ale universităţilor din China, Serbia, Kazahstan, Republica Moldova, Germania, Bulgaria, Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca, urmată de lansarea proiectului SILK ROAD – History, Education & Fashion, de o masă rotundă cu autorităţi din industria textilă din România şi cu reprezentanţi ai Asociaţiei European Fashion Council şi de prezentarea proiectelor europene sub egida „EUROPA CREATIVĂ”. Duminică, pictorul clujean Tudor Scripor, inventatorul alfabetului Scripor, propune workshop-ul „Moda pentru Toţi – Incluzivă, Accesibilă, Relevantă”, dedicat specialiştilor cu sau fără dizabilităţi de vedere, în care participanţii vor experimenta moda prin culori tactile, texturi senzoriale şi tehnologii incluzive bazate pe AI. Acest workshop va fi urmat de prezentarea proiectelor europene din cadrul Programului „Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori”

Accesul la Festivalul Internaţional Transilvania Fashion este liber, în limita locurilor disponibile.

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Modă Transilvania Fashion – Powered by Banca Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 11-14 Septembrie 2025. Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Pro Transilvania, în colaborare cu Asociaţia „Produs de Cluj”, European Fashion Council, Top Model Management Transilvania Fashion şi Asociaţia Romanian Fashion & Textile Council, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca şi al Consiliului Judeţean Cluj.