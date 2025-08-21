Actrița Millie Bobby Brown și soțul său Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată

Actrița Millie Bobby Brown și soțul său, Jake Bongiovi, au anunțat joi nașterea primei lor fiice, prin adopție.

„Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol în liniște și intimitate”, au declarat cei doi pe rețelele de socializare, potrivit revistei Rolling Stone.

Brown, în vârstă de 21 de ani, și Bongiovi, 23 de ani, s-au căsătorit anul trecut, în cadrul unei ceremonii private. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram și au început o relație în 2021. Actrița a explicat că dorința de a avea copii a venit de timpuriu: „Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, tatăl meu la 19. Îmi doream să fiu mamă, așa cum a fost mama pentru mine, iar bunica mea a avut un rol foarte important în viața mea”.

Millie Bobby Brown a mai spus că Bongiovi a susținut-o în dorința de a întemeia o familie, subliniind importanța adopției: „Nu văd nicio diferență între a avea propriul copil sau a adopta”.

În paralel, actrița se pregătește pentru sezonul final al serialului Stranger Things, care va fi lansat în noiembrie, cu episodul final programat pentru Revelion, chiar înainte de împlinirea vârstei de 22 de ani.