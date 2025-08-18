Actrița Natalie Dormer se alătură distribuției serialului Netflix „Extraction”

Actrița Natalie Dormer („Game of Thrones”, „The Hunger Games”) va juca în noul serial Netflix Extraction, serie bazată pe franciza de lungmetraj cu același nume.

Producția va avea opt episoade și va fi coordonată de Glen Mazzara (showrunner, scenarist și producător executiv) și produsă de AGBO, compania fraților Joe și Anthony Russo, potrivit Deadline.

Serialul urmărește un mercenar (Omar Sy) care pornește într-o misiune periculoasă de salvare a unor ostatici în Libia. Prins între facțiuni aflate în conflict și asasini nemiloși, el trebuie să facă alegeri de viață și de moarte, confruntându-se în același timp cu traume și dileme morale.

Dormer o va interpreta pe Clayton Wisper, liderul unei companii militare private.

Extraction este a doua franciză cinematografică Netflix extinsă într-un serial, după trilogia „To All the Boys I’ve Loved Before”, care a generat spin-off-ul de succes XO, Kitty.

Franciza Extraction a debutat în 2020 cu filmul regizat de Sam Hargrave, avându-l în rol principal pe Chris Hemsworth, urmat în 2023 de Extraction 2.