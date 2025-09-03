Advertorial pe website-ul Shein cu imaginea lui Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, viralizat pe internet

Un advertorial cu imaginea lui Luigi Mangione pe Shein a devenit viral pe internet înainte ca reprezentanții gigantului fast-fashion să-l elimine de pe website.

Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare Brian Thompson în New York anul trecut, este acum închis în Brooklin, fără drept de cauțiune.

Fotografia care s-a viralizat aproape instantaneu pe internet, îl reprezenta pe Mangione îmbrăcat într-o cămașă cu mânecă scurtă, care se vindea pentru 10 dolari.

Reprezentanții Shein au declarat pentru BBC: „Imaginea în cauză a fost furnizată de un vânzător terț și a fost eliminată imediat ce a fost descoperită.

Avem standarde stricte pentru toate produsele listate pe platforma noastră.

Derulăm o anchetă amănunțită, consolidăm procesele de monitorizare și vom lua măsuri corespunzătoare împotriva vânzătorului conform politicilor noastre”.

Nu se știe nici cât timp a stat imaginea pe site, nici cine o vindea pe site-ul companiei chineze

După viralizarea imaginii, mulți au speculat că aceasta nu este decât o imagine generată cu IA, dată fiind rezoluția ei scăzută.

Mangione, absolvent al Universității din Pennsylvania, cu diplome în inginerie, a menționat online că a vrut de multe ori să renunțe la studii din cauza unor probleme de sănătate, însă a ales să rămână pentru a păstra un sentiment de normalitate.

Din cauza durerilor de spate, a fost supus unei intervenții chirurgicale de fuziune spinală în 2023, fără să fie asigurat de UnitedHealthcare.

Crimă cu mesaj direct

Într-un jurnal al său, găsit după arestare, Mangione scria despre „țintirea industriei de asigurări” ca un simbol al problemelor de corupție sistemice.

Uciderea lui Thompson s-a petrecut dimineața devreme, în New York, în fața hotelului HiltonMidtown, de unde acesta pleca la o conferință.

Pe cartușele găsite la locul crimei, procurorii au găsit cuvintele „delay„ (întârzie), „deny” (neagă) și „depose” (depune) – o referire la practica obișnuită a companiilor de asigurări de a întârzia, respinge sau contesta cererile de despăgubire, o practică cunoscută în domeniu sub denumirea „delay, deny, defend”.

Mangione e considerat de procurori un criminal periculos și cer pedeapsa capitală, chiar dacă acesta pledează „nevinovat” pentru toate cele 11 capete de acuzare.

Cazul Mangione a polarizat societatea americană.

Unii îl consideră erou pentru că a atras atenția asupra problemelor de corupție din sistemul de asigurări de sănătate, în timp ce alții îl consideră un criminal deosebit de periculos.