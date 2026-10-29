Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere, închisă. Ce a stabilit poliția

Hayden Panettiere a murit la 16 august, la vârsta de 36 de ani, cu câteva zile înainte de a împlini 37 de ani. Actrița a fost găsită în stop cardiac într-un apartament din Greenville, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze.

„Pe baza concluziilor medicului legist și a rezultatelor anchetei, moartea lui Hayden Panettiere a fost clasificată drept accidentală. Departamentul de Poliție din Greenville a încheiat investigația”, au transmis autoritățile, potrivit publicației Entertainment Weekly.

Raportul toxicologic, făcut public în septembrie de Biroul Medicilor Legiști din comitatul Greenville, a stabilit că decesul a fost provocat de efectele toxice ale fentanilului, 4-ANPP, alprazolamului, metocarbamolului și quetiapinei. Alprazolamul este cunoscut și sub denumirea comercială Xanax. Autopsia nu a identificat urme de traumatisme care să fi contribuit la deces.

La momentul morții actriței, fostul său partener Brian Hickerson și fratele acestuia se aflau în apartament, potrivit documentelor poliției. Autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a acestora în legătură cu decesul.

Hayden Panettiere era cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, precum și pentru aparițiile sale în franciza cinematografică „Scream”.

Actrița vorbise public despre lupta cu dependența de alcool și opioide, precum și despre depresia postpartum. Experiențele sale au fost prezentate și în volumul autobiografic „This Is Me: A Reckoning”, publicat în 2026.

La începutul lunii octombrie, o instanță din California i-a acordat autoritate temporară asupra patrimoniului actriței fostului său logodnic, multiplul campion mondial la box Wladimir Klitschko, pentru a proteja moștenirea fiicei lor, Kaya, în vârstă de 11 ani. Decizia a venit după ce Klitschko a invocat dispariția unor bunuri în contextul investigației privind moartea actriței.

„Anunțul morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A părăsit această lume mult prea devreme”, spunea Klitschko după aflarea veștii morții actriței.