Cântărețul american Barry Manilow anunță primul album cu piese noi după aproape 15 ani

Noul disc, al 33-lea din cariera artistului în vârstă de 82 de ani, este produs de Manilow împreună cu colaboratorul său de lungă durată Michael Lloyd. Albumul vine după „15 Minutes” (2011), care a debutat pe locul 7 în clasamentul Billboard 200.

Materialul reunește colaboratori din mai multe generații, printre care producătorul Babyface (Kenneth Edmonds), Dave Cobb. Dar, și compozitori apropiați ai artistului, precum Bruce Sussman și Adrienne Anderson. Stilistic, albumul combină balada clasică orchestrală cu influențe R&B, rock și accente gospel, potrivit comunicatului artistului.

Primul single, „Sun Shine”, lansat odată cu anunțul albumului, este o piesă cu influențe retro, compusă împreună cu Gary Barlow, component al grupului pop Take That.

Albumul se deschide cu „Once Before I Go”, o baladă produsă executiv de Clive Davis și compusă alături de Dean Pitchford și regretatul Peter Allen.

Cariera artistului se întinde pe mai mult de cinci decenii, cu peste 85 de milioane de albume vândute la nivel mondial. Totodată, a avut, de-a lungul timpului, 52 de piese în Top 40 în Billboard, dintre care 13 au ajuns pe primul loc. Manilow este considerat cel mai de succes artist din istoria clasamentului Adult Contemporary, conform Billboard.

În paralel cu activitatea muzicală, artistul continuă să susțină educația prin proiectul său caritabil, Manilow Music Project, prin care a finanțat programe muzicale în școli și a donat instrumente pentru elevi.

Anunțul albumului vine după o perioadă dificilă din punct de vedere medical, artistul fiind diagnosticat la finalul anului 2025 cu o formă incipientă de cancer pulmonar, pentru care a fost operat. Recent, acesta a transmis că starea sa de sănătate se îmbunătățește și că intenționează să revină pe scenă.

În aprilie 2026, Barry Manilow urmează să primească distincția President’s Award din partea Federației Americane de Publicitate, pentru contribuțiile sale remarcabile în industria publicității.