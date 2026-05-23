Cărțile care au cucerit internetul în 2026. Cum au ajuns fantasy-ul, romance-ul și BookTok să redefinească lectura modernă

Într-o perioadă în care atenția publicului pare dominată de video-uri scurte, streaming și rețele sociale, literatura traversează un paradox interesant: oamenii citesc mai puțin în mod tradițional, dar anumite cărți reușesc să genereze comunități globale comparabile cu fandomurile marilor seriale.

În 2026, un lucru devine clar: succesul editorial nu mai depinde doar de critică sau de premiile literare. El se construiește în jurul emoției, comunității și viralității online.

Romantasy-ul a devenit genul dominant al internetului

Cel mai puternic fenomen editorial al ultimilor ani este „romantasy”, combinația dintre fantasy și romance.

Genul a explodat pe BookTok și Goodreads, fiind dominat de autoare precum Rebecca Yarros, Sarah J. Maas sau Jennifer L. Armentrout.

Seria „Empyrean”, începută cu romanul „A patra aripă”, a devenit unul dintre cele mai mari fenomene editoriale recente, iar adaptarea pregătită de Amazon MGM Studios confirmă interesul uriaș al industriei de streaming pentru aceste comunități de cititori.

Potrivit analizelor culturale și editoriale recente, romantasy-ul a contribuit masiv la creșterea vânzărilor de carte și a devenit una dintre cele mai profitabile nișe editoriale din ultimii ani.

Succesul acestui gen spune multe despre publicul actual.

Într-o perioadă marcată de anxietate socială, burnout și suprasaturație digitală, cititorii caută lumi alternative, povești emoționale intense, personaje vulnerabile, relații idealizate și senzația de apartenență la un univers coerent.

Fantasy-ul oferă evadare, iar romance-ul oferă conexiune emoțională. Combinația dintre cele două s-a dovedit aproape imposibil de ignorat pentru generațiile care consumă cultură prin intermediul rețelelor sociale.

Thrillerul psihologic funcționează după logica Netflix

În paralel cu fantasy-ul, thrillerul psihologic continuă să domine topurile de lectură online.

Autoare precum Freida McFadden au devenit fenomene globale datorită romanelor construite pentru consum rapid: capitole scurte, cliffhanger-e constante și răsturnări dese de situație.

Criticii culturali observă că literatura comercială începe să adopte ritmul serialelor de streaming.

Cititorul modern pare să caute tensiune imediată, ritm rapid, povești care pot fi urmărite în scurt timp și satisfacție emoțională instantanee. Este aceeași logică care domină și platformele video.

Succesul thrillerelor moderne reflectă și o schimbare socială mai profundă: fascinația contemporană pentru relații toxice, identități ascunse și neîncredere interpersonală.

De la „Fata dispărută” până la „Menajera”, publicul pare tot mai atras de ideea că pericolul nu vine din exterior, ci chiar din interiorul relațiilor aparent normale.

TikTok a schimbat complet industria cărții

Dacă în trecut bestsellerurile erau construite prin critică literară și marketing clasic, astăzi multe dintre ele se nasc pe TikTok. Fenomenul BookTok a devenit unul dintre cele mai importante motoare comerciale ale industriei editoriale.

Un clip viral de câteva zeci de secunde poate transforma un roman publicat acum zece ani într-un bestseller global. Acesta este motivul pentru care cărți precum „Regatul spinilor și al trandafirilor”, „Cântecul lui Ahile”, „Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo” și „Totul se termină cu noi”.au revenit masiv în topurile de vânzări la ani după apariție.

Publicul conectat la trendurile digitale nu mai consumă literature în mod cronologic, ci emotional. Cartea care produce cele mai multe reacții, teorii, edit-uri și clipuri dramatice devine relevantă.

Adaptările pentru streaming au devenit noul standard

Relația dintre literatură și industria entertainmentului este astăzi mai puternică decât oricând.

Potrivit unei analize Axios, aproape jumătate dintre serialele dramatice originale lansate între 2024 și 2025 pe marile platforme de streaming au fost adaptări după cărți. Platformele caută comunități de fani deja formate, comunități active în mediul online și un public care are deja o conexiune emoțională cu personajele. Astfel, autorii virali de pe BookTok și Goodreads devin rapid ținte pentru Hollywood și platformele de streaming. Fenomenul se poate vedea în cazul unor producții precum „Bridgerton”, „Rivalitate arzătoare” sau „Off Campus”, care au urcat pe numărul unu în topurile de streaming în doar câteva zile de la lansare.

Succesul funcționează circular, o carte devine virală, apare un film sau un serial bazat pe aceasta, iar cartea devine și mai virală.

Ce se întâmplă în România

România continuă să aibă una dintre cele mai scăzute rate de lectură din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că doar 29,5% dintre români au citit cel puțin o carte într-un interval de 12 luni.

Și totuși, piața de carte nu este în declin total. Cele mai active zone pentru achizițiile de carte rămân librăriile fizice din marile orașe sau librăriile online.

În același timp, cercetările recente despre consumul cultural arată că publicul român începe să citească tot mai pragmatic și emoțional. Cititorii caută cărți din genul romance și fantasy, dar și cărți de dezvoltare personală.

Un studiu despre comunitățile Bookstagram din România arată că rețelele sociale influențează tot mai mult modul în care oamenii aleg cărțile pe care le citesc.

Fenomenul este vizibil mai ales în rândul publicului tânăr și urban, unde lectura începe să funcționeze mai puțin ca exercițiu intelectual clasic și mai mult ca experiență socială și identitară.