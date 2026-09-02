Cauza morții actorului Tim Curry, dezvăluită la o săptămână după deces

Documentele, obținute de revista People, menționează, de asemenea, un istoric de accident vascular cerebral și cancer renal drept afecțiuni semnificative care au contribuit la deces. Tim Curry a murit la domiciliul său din cartierul Toluca Lake, Los Angeles, la 25 august, la ora locală 23:18. Potrivit documentelor, nu au fost efectuate intervenții chirurgicale pentru boala coronariană, cancerul renal sau antecedentele de accident vascular cerebral.

Curry a suferit un accident vascular cerebral major în 2012, în urma căruia a rămas cu probleme de mobilitate și s-a retras în mare parte din activitatea publică. În septembrie 2025, la o proiecție aniversară dedicată împlinirii a 50 de ani de la lansarea filmului „The Rocky Horror Picture Show”, actorul declara că încă nu putea merge și că avea probleme la piciorul stâng.

O carieră de peste cinci decenii

Născut în 1946, la Grappenhall, în Anglia, Tim Curry și-a început cariera pe scena londoneză, după ce a studiat la Universitatea din Birmingham. A debutat în West End în musicalul „Hair”, în 1968, iar consacrarea internațională a venit în 1975, odată cu rolul excentricului Dr. Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Picture Show”, interpretare care a devenit una dintre cele mai cunoscute din cariera sa.

Actorul a avut ulterior o carieră prolifică atât în teatru, cât și în cinematografie și televiziune. A primit trei nominalizări la premiile Tony și două la Laurence Olivier pentru activitatea sa teatrală.

Printre rolurile sale cinematografice se numără Rooster Hannigan în „Annie” (1982), majordomul Wadsworth în „Clue” (1985) și Long John Silver în „Muppet Treasure Island” (1996). Curry a fost, de asemenea, foarte activ ca actor de voce, inclusiv în producții de animație și jocuri video.

În octombrie 2025, actorul și-a publicat memoriile, intitulate „Vagabond”, în care a rememorat principalele momente ale carierei sale și experiențele de după accidentul vascular cerebral.