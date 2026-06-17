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Ce copaci să nu plantezi în curte, dacă nu vrei să regreți peste 10 ani

Unii copaci arată impecabil în pepinieră, dar devin o problemă serioasă la câțiva ani după plantare. Arboricultori și peisagiști explică ce specii să eviți în curtea ta și de ce, odată plantați, sunt greu de stăpânit sau de îndepărtat.
Ce copaci să nu plantezi în curte, dacă nu vrei să regreți peste 10 ani
Raluca Anna Veleanu
17 iun. 2026, 12:43, Știrile zilei
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Alegerea unui copac pentru curte înseamnă o decizie pe termen lung. Spre deosebire de arbuști, copacii sunt greu de îndepărtat după ce prind rădăcini, iar coroanele mari necesită îngrijire constantă, conform Real Simple.

De ce arborele cerului este considerat una dintre cele mai proaste alegeri?

Arborele cerului se răspândește agresiv prin semințe și lăstari. Dacă îl tai, regenerarea din rădăcini devine și mai puternică. Lăstarii invadează peluza și straturile de flori. Copacul emite un miros respingător și atrage gândacul-lanternă pătat, un dăunător invaziv și distructiv.

Ce probleme aduce molidul albastru de Colorado în afara habitatului său natural?

Molidul albastru este adaptat climatului muntos uscat. În zone umede sau în grădinile suburbane, devine predispus la boli ale acelor și la declin general. Tratamentele sunt costisitoare, iar îndepărtarea copacului ajunge adesea inevitabilă.

De ce este salcâmul fals considerat invaziv?

Salcâmul fals cucerește rapid prin lăstari de la bază. Poate invada un teren în câțiva ani dacă nu este ținut strict sub control. Este recunoscut ca specie invazivă în multe țări. Excepție fac grădinile de permacultură, unde lemnul și florile bogate în nectar pot fi valorificate.

Care este problema ascunsă a părului Bradford?

Părul Bradford înflorește spectaculos primăvara, dar structura ramurilor este fragilă. La maturitate, ramurile se rup în furtuni, zăpadă abundentă sau îngheț. Arboricultori cunosc cazuri în care proprietari au îngrijit copacul 10 ani, iar apoi o singură furtună a produs pagube majore.

De ce regretă proprietarii că au plantat chiparosul Leyland?

Chiparosul Leyland crește rapid și creează paravane de intimitate atractive. Tocmai viteza de creștere îi slăbește structura și îl face vulnerabil la boli și acarieni. În curțile mici și medii, depășește rapid spațiul disponibil. Odată ce începe să se ofilească, rareori își revine – iar îndepărtarea devine un proiect costisitor.

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