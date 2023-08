Ce să urmăreşti la televiziunile Warner Bros. Discovery în august

Eurosport

Luna aceasta începe US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se vede în direct şi în exclusivitate la Eurosport 1 şi Eurosport 2. Va fi un turneu cu multă adrenalină, dar şi noutăţi, pentru că US Open a anunţat că VAR, tehnologia de asistenţă video - folosită deja în mai multe sporturi ca fotbal, handbal, hochei sau rugby, va ajuta din acest an şi arbitrii de scaun în a lua cele mai bune decizii la mingi controversate. Începând de pe 28 august, Eurosport aduce fiecare meci live la TV şi în aplicaţie, iar eurosport.ro oferă cele mai noi ştiri şi interviuri.

TLC

TLC aduce în august poveşti de viaţă impresionante, afecţiuni greu de crezut că există şi, cel mai important, inspiraţia să îi accepţi pe cei din jurul tău. TLC este disponibil şi poate fi căutat în grilele TV ale distribuitorilor de cablu. Vieţi incredibile debutează pe 10 august la 22:00 şi spune poveştile unor persoane din întreaga lume, care suferă de boli rare, dar sunt determinaţi să-şi trăiască viaţa la maximum. Iar din categoria poveşti impresionante, Viaţa cu 14 copii vine cu sezonul 3, în care familia Derrico se confruntă cu noi probleme, odată ce copiii sunt acum mai mari.

Discovery

În august, Discovery te îndeamnă la aventură şi călătorii! Te-ai gândit vreodată să pleci în excursie cu rulota sau, de ce nu, să-ţi faci propria afacere mobilă? Van Go vine cu ideile! Pe 3 august, de la ora 21:00, noua emisiune Van Go debutează la Discovery cu tot felul de idei care v-ar putea inspira pentru o afacere de familie. Test de supravieţuire: Până la ultimul om continuă în august (7 august, 22:00) şi aduce cea mai grea luptă pentru 100.000 de dolari din Africa de Sud! Experţi ăn supravieţuire sunt testaţi, în timp ce trebuie să facă rost de mâncare, apă, foc şi acoperiş, pe parcursul a 45 de zile.

Warner TV

Warner TV a programat pentru serile de miercuri din luna august producţii clasice moderne: dramă, comedie biografică şi thriller SF, multipremiate, aclamate de critici şi de public. Misiuni periculoase (The Hurt Locker), Lupul de pe Wall Street (The Wolf of Wall Street) şi Dincolo de limite (Limitless), care au distribuţii impresionante, vor fi difuzate miercurea de la ora 21:00 la Warner TV.

HGTV

HGTV îţi aduce inspiraţie pentru a-ţi transforma casa în acasă. Fie că vrei să te apuci de renovare sau redecorare cât mai rapid sau eşti încă în căutare de idei, HGTV este sursa ta! Pe 22 august, de la ora 23:00, HGTV aduce premiera emisiunii Oraş mic, potenţial mare – un agent imobiliar şi un constructor lucrează intens să renoveze şi redecoreze case accesibile la preţ, ca să fie pe gustul clienţilor. Proiecte profitabile pe plajă revine cu sezonul 3 pe 10 august de la 23:00, iar Cine m-a pus să-mi iau casa asta? aduce sezonul 2 pe 22 august de la 22:00. Să nu uităm de Barbie Dreamhouse: Provocarea, care continuă în august, numai la HGTV!

HBO

În august, nu trebuie să ratezi la HBO noile producţii din program! Naomi Ackie o interpretează pe Whitney Houston, într-o celebrare emoţionantă a vieţii şi muzicii uneia dintre cele mai talentate cântăreţe din toate timpurile, creând un portret îndrăzneţ al femeii complexe din spatele vocii legendare. Whitney Houston: I wanna dance with somebody va fi la HBO pe 27 august, ora 20:00. Printre celelalte titluri de la televiziunea HBO se numără Liga asasinilor (4 august, 21:45), Momentul victoriei: Ascensiunea dinastiei Lakers (7 august, 20:00), Batman şi Superman: Lupta superfiilor (26 august, 18:35), Şi dragostea unde este? (17 august, 21:00) şi multe altele.

Cinemax

Cinemax 1 aduce producţii noi, dar şi filme clasice la care ne putem uita şi uita din nou! Fiica eternă (6 august, 21:00) prezintă relaţia fragilă dintre o mamă şi o fiică, într-un conac vechi al familiei. Cu o interpretare emoţionantă din partea Tildei Swinton, cel mai recent film al apreciatei regizoare Joanna Hogg e o explorare genială şi captivantă a relaţiilor părinteşti şi a lucrurilor pe care le lăsăm în urmă. Tot Cinemax 1 aduce în august 2 seri dedicate lui Jack Nicholson, cu Strălucirea (19 august, 21:00) şi Lupul (26 august, 21:00).

La Cinemax 2 vine producţia românească Spre Nord (26 august, 21:30), bazat pe o poveste adevărată. În timp ce se află pe puntea unui vas transatlantic, Joel, un marinar filipinez religios, îl descoperă pe Dumitru, un pasager clandestin român, ascuns între nişte containere. Dac-o să fie văzut de ofiţerii taiwanezi care conduc vasul, Dumitru riscă să fie aruncat peste bord. Joel decide să-l ascundă, ca semn de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. În scurt timp însă, începe un jos periculos de-a şoarecele şi pisica.