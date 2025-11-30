Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării

Incredibila telecabină Hon Thom poartă pasagerii pe o distanță de 8 kilometri peste unele dintre cele mai frumoase peisaje din Asia, permițându-le să admire paradisul idilic pe care Vietnamul îl are de oferit, potrivit express.co. Traseul îi duce pe turiști peste câteva insule exotice și ape cristaline.

Călătoria începe la An Thoi, din insula Phu Quoc, Vietnam și traversează insule mai mici, cum ar fi Hon Dua și Hon Roi, înainte de a ajunge pe insula Hom Thom, situată în largul coastei vietnameze. Fiecare cabină poate primi până la 30 de pasageri, ceea ce o face perfectă pentru grupuri de orice dimensiune.

Telecabina Hon Thom a câștigat un loc în Cartea Recordurilor drept cea mai lungă telecabină cu trei fire. O călătorie dus cu telecabina durează doar 15-20 de minute. Biletele pentru telecabină pot fi rezervate prin intermediul vânzătorilor online sau direct la ghișeul The Sun World de la terminalul de plecări din Phu Quoc. Prețurile pot varia în funcție de locul și modul în care sunt achiziționate, dar un bilet dus-întors pentru adulți costă în jur de 20 de euro, în timp ce pentru copii este puțin mai ieftin

Turiștii o consideră excepțională

Pe TripAdvisor, ea este evaluată la 4,4 stele, după ce pasagerii au descris-o ca fiind una dintre cele mai frumoase atracții și o experiență absolut obligatorie pentru vizitatori.

„Trecerea cu telecabina este excepțională, oferind șansa de a vedea toate insulele și marea. O experiență frumoasă, de neratat pe insula Phu Quoc!”, a scris un vizitator, iar altul l-a completat. „Telecabina Hon Thom nu trebuie ratată sub nicio formă. Este cea mai lungă telecabină din lume peste mare și, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase atracții pe care le veți face vreodată. Începe din vârful sudic al insulei Phu Quoc și te duce literalmente în mare în timp ce sari deasupra insulelor mai mici până ajungi la Hon Thom sau Insula Ananasului.”

Phu Quoc este o insulă vietnameză situată în largul coastei Cambodgiei, în Golful Thailandei, cunoscută pentru frumoasele sale plaje albe, ceea ce i-a adus porecla de „Insula Perlelor”.

Zona se mândrește cu o coastă uimitoare care se întinde pe 150 de kilometri. Apele cristaline o fac locul perfect pentru sporturile nautice.