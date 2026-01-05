Cele mai ieftine destinații din 2026: Una are temperaturi de 20°C chiar și iarna

Skyscanner a adunat unele dintre cele mai ieftine țări de vizitat în acest an, cu colțurile romantice ale Italiei și coastele bătute de vânt din Norvegia, notează Express.

Toate aceste locuri sunt accesibile, cu prețuri medii ale biletelor de avion dus-întors de 157 euro sau mai puțin.

1. Tromsø, Norvegia

Prețul mediu al unui bilet de avion dus-întors: 157 euro

Este renumită pentru soarele de la miezul nopții și aurora boreală, dar Norvegia are mult mai multe de oferit vizitatorilor. De la hrănirea renilor la excursii de pescuit în Arctica și multe altele, această țară scandinavă uimitoare merită vizitată.

2. Veneția, Italia

Prețul mediu al unui bilet de avion dus-întors: 155 euro

Orașul plutitor este renumit în întreaga lume. Labirintul său de canale și insule este cu adevărat minunat, dar se mândrește și cu o arhitectură și o artă uimitoare.

3. Agadir, Maroc

Prețul mediu al unui bilet de avion dus-întors: 150 euro

Construită pe malul unei lungi fâșii de nisip auriu, cu Oceanul Atlantic care se sparge de țărm, această stațiune turistică are de toate. De la souk-uri aglomerate la lecții de surf și frumuseți naturale uimitoare, Agadir este locul perfect pentru explorare. În plus, temperatura medie chiar și în ianuarie este de 20°C.

4. București, România

Prețul mediu al unui bilet de avion dus-întors: 148 euro

Cunoscută uneori drept „micul Paris” datorită arhitecturii sale elegante, Bucureștiul este un loc minunat pentru o escapadă de weekend. Plimbați-vă prin numeroasele parcuri ale orașului și gustați delicioasele preparate de stradă. Dacă doriți să mergeți mai departe, Transilvania se află la porțile orașului.

5. Berlin, Germania

Prețul mediu al unui bilet de avion dus-întors: 148 euro

Acest oraș plin de viață este încărcat de istorie, de la Poarta Brandenburg la Zidul Berlinului, dar este și un loc uimitor de explorat. Gustați cafea și produse de patiserie într-una dintre milioanele de cafenele, plimbați-vă de-a lungul canalelor sau explorați faimoasa viață de noapte.