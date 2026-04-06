Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații

Pentru a surprinde perspectiva Generației Z, am luat legătura cu doi tineri, Cristina, 25 de ani, și Mădălin, 23 de ani. Aceștia spun că emoji-urile au, pentru ei, un rol emoțional bine definit, iar utilizarea lor greșită poate schimba complet sensul unui mesaj.

„Pentru mine, emoji-ul 🙂 nu e deloc prietenos. E un zâmbet rece, de politețe, care parcă închide conversația”, spune Cristina.

Ea afirmă că, în conversațiile informale, acest emoji poate fi perceput ca lipsă de interes sau chiar ca o reacție pasiv-agresivă.

O percepție similară are și Mădălin.

„Zâmbetul acesta mi se pare ușor pasiv-agresiv, mai ales când vine de la un adult. Nu îl asociez cu o stare pozitivă autentică”, a spus Mădălin, explicând că, pentru tineri, emoji-urile funcționează ca un cod emoțional precis.

Diferențele devin și mai evidente în cazul emoji-ului 👍.

„Când primesc thumbs up, simt că discuția s-a terminat. E un ok sec, fără deschidere pentru continuarea dialogului”, spune Cristina, adăugând că îl folosește aproape exclusiv în contexte formale.

Perspectiva generației X: claritate și eficiență

Pentru a vedea cum este interpretată aceeași formă de comunicare de o generație mai matură, am discutat și cu doi reprezentanți ai Generației X, Florina, 49 de ani, și Adrian, 55 de ani. Aceștia spun că folosesc emoji-urile în principal pentru claritate și eficiență, fără a le atribui semnificații emoționale complexe.

„Pentru mine, 👍 înseamnă că am înțeles sau că sunt de acord. Nu îl văd ca pe ceva rece sau negativ”, afirmă Florina.

Ea spune că emoji-urile sunt, în primul rând, instrumente care ajută la fluidizarea conversației.

Aceeași abordare este împărtășită și de Adrian.

„Emoji-urile sunt un mod rapid de a răspunde. Nu mă gândesc că ar putea fi interpretate diferit decât intenția mea”, a spus el.

Referindu-se la emoji-ul 😂, Adrian a explicat că îl folosește „pentru a destinde conversația, nu neapărat pentru a arăta că râde în hohote”.

Explicația psihologică

Diferențele de interpretare sunt explicate de specialiști prin mecanisme psihologice și prin limitele comunicării digitale.

Psihologul Adrian Marcu, consultat de Mediafax, afirmă că oamenii tind să proiecteze propriile emoții asupra mesajelor primite, mai ales atunci când lipsesc indiciile nonverbale.

„Comunicarea presupune întotdeauna un emițător și un receptor. Atunci când ne limităm la text sau la un emoji, pierdem componenta paraverbală și nonverbală – tonul vocii, mimica, limbajul corporal. Emoțiile nu mai sunt transmise, ci interpretate”, a explicat psihologul.

Acesta mai spune că diferențele culturale și generaționale influențează modul de decodare a mesajelor.

„Generațiile tinere, crescute în mediul digital, au dezvoltat un limbaj simbolic mult mai nuanțat. Adulții folosesc emoji-urile mai degrabă funcțional”, spune Marcu.

Efecte pe termen lung

Pe termen lung, aceste diferențe de percepție pot avea efecte asupra relațiilor interpersonale.

„Pot apărea neînțelegeri sau distanțări, nu din lipsă de intenție, ci din diferențe de interpretare. Aici intervine inteligența emoțională și capacitatea de a clarifica mesajele”, mai spune psihologul.

Diferențele dintre generații sunt confirmate și de cercetări recente. Un raport publicat de Pew Research Center arată că tinerii acordă o importanță mai mare nuanțelor emoționale din comunicarea digitală, în timp ce adulții prioritizează claritatea și eficiența mesajului.