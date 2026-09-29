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Dennis Haskins, directorul Belding din serialul-cult „Salvați de clopoțel”, a murit la 75 de ani

Actorul american Dennis Haskins, cunoscut în special pentru rolul directorului Richard Belding din serialul „Saved by the Bell”, a murit la vârsta de 75 de ani. Informația a fost confirmată de agentul său, Jay Schachter.
Dennis Haskins, directorul Belding din serialul-cult „Salvați de clopoțel”, a murit la 75 de ani
Sursa foto: Instagram/reallarkvoorhies
Oana Antipa
29 sept. 2026, 11:46, Știrile zilei
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Cauza morții actorului nu a fost făcută publică, deocamdată. Dennis Haskins a decedat pe data de 27 septembrie.

Agentul actorului: „A fost un om extraordinar”

Jay Schachter, care i-a fost agent și prieten timp de peste două decenii, a descris dispariția actorului drept o pierdere tragică.

„Toată lumea îl iubea pe Mr. Belding, iar cei dintre noi care au ajuns să-l cunoască pe Dennis îl iubeau și mai mult”, a declarat Schachter pentru revista People, citat de Newsweek.

Agentul a vorbit și despre relația specială pe care Haskins o avea cu admiratorii săi, afirmând că actorul își făcea întotdeauna timp pentru aceștia.

„A fost clientul și prietenul meu drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi teribil”, a mai transmis Schachter.

Rolul care l-a făcut celebru

Dennis Haskins a devenit cunoscut publicului larg datorită personajului Richard Belding, directorul liceului Bayside din „Salvați de clopoțel”.

Actorul a apărut în aproape 90 de episoade ale serialului între 1989 și 1992. Personajul său a devenit unul dintre cele mai recognoscibile din producția care a marcat televiziunea americană de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

Haskins a rămas asociat cu Mr. Belding mult timp după încheierea serialului, iar legătura sa cu fanii producției a continuat de-a lungul anilor.

Omagiat de unul dintre locurile sale preferate

Un mesaj de adio a fost publicat și de Dimples Karaoke, un fost local din Burbank, California, pe care actorul îl frecventa. Reprezentanții localului au povestit că Haskins devenise atât de prezent acolo încât unii dintre clienți ajunseseră să creadă că era proprietarul barului.

„Îi plăcea să cânte pentru oameni, să-i întâlnească și să facă selfie-uri cu fanii săi”, se arată în mesajul publicat în memoria actorului.

Localul, închis de aproximativ 11 ani, era considerat de Haskins o „a doua casă”.

„Era cunoscut de cei mai mulți drept Mr. Belding din «Salvați de clopoțel», dar pentru noi a însemnat mult mai mult”, au transmis reprezentanții Dimples.

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