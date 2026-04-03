Descoperire bizară. Un rezervor uriaș de apă dulce se află sub Marele Lac Sărat din SUA

Un rezervor uriaș de apă dulce se află sub Marele Lac Sărat din SUA. Descoperirea neașteptată a fost făcută de un grup de cercetători. Ei încearcă să realizeze o hartă a rezervorului.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 apr. 2026, 08:40, Life-Inedit

Marele Lac Sărat din SUA are un secret bine ascuns: o cantitate imensă de apă care, în mod clar, nu este sărată, potrivit publicației Futurism. O echipă de cercetători care a radiografiat structurile sale subterane a descoperit că sub suprafața sa sărată se află un rezervor vast de apă dulce, adânc de kilometri.

Descoperirea este prezentată într-un nou studiu din revista Scientific Reports. Experții au stabilit că nu este vorba despre o cantitate mică de apă dulce, aflată la periferia lacului și deversată de munții din apropiere. În realitate, se pare că tot lacul cu apă sărată este înconjurat de apă dulce.

Oamenii de știință bănuiau că în zonă există apă dulce deoarece în ultimii ani a apărut stuf. Ei au efectuat electromagnetice aeriene, zburând deasupra lacului cu un elicopter. Cercetările vor continua până când cercetătorii vor face o hartă detaliată a rezervorului cu apă dulce.

