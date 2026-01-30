Experții din Islanda au o soluție incredibilă pentru eliminarea gheții de pe parbrizul mașinii. Două legume sunt folosite

Experții din Islanda au o soluție neașteptată pentru a preveni înghețul și apariția condensului pe parbrizul mașinii, potrivit Express. Ei îi îndeamnă pe șoferi să frece parbrizul mașinii cu un cartof sau cu o ceapă.

Este o tehnică neobișnuită de dezghețare și dezaburire recomandată de experții de la Lotus Car Rental. Ei susțin că legumele dizolvă stratul de gheață și previn apariția condensului în perioadele cu vreme rece atât pe parbriz cât și pe un geam normal.

Soluția pare greu de crezut, însă cartofii conțin zaharuri care creează o barieră protectoare peste geam, explică experții din Islanda.

„Unul dintre cele mai populare trucuri de pe TikTok este să tai un cartof sau o ceapă în jumătate și să le freci pe geamuri pentru a împiedica aburirea acestora. Utilizarea acestor legume va avea un efect similar cu oțetul, deoarece moleculele de zahăr descompun gheața imediat ce se formează”, au explicat specialiștii.

Totuși, există și și un inconvenient.

„Este important să fii conștient de faptul că, deși acest truc are mari șanse să funcționeze, uneori legumele pot păta parbrizul, afectându-ți astfel capacitatea de a vedea clar drumul”, au avertizat experții.

Experții recomandă trucul și în perioada cu ploaie

Și alți experți recomandă trucul cartofului luna trecută. Ei arată că poate fi folosită atât la gheață cât și la ploaie.

„Aceasta nu este doar o poveste veche! Frecarea părții tăiate a unei jumătăți de cartof de suprafața exterioară poate face o diferență reală pentru parbriz. Nu numai că poate împiedica înghețarea parbrizului iarna, dar poate fi și de mare ajutor atunci când conduceți pe ploaie. Amidonul din cartof acționează ca o barieră între sticlă și aer și poate ajuta la rezolvarea problemei mult prea frecvente a aburirii parbrizului, ceea ce îngreunează vizibilitatea”, au precizat aceștia.