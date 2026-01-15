Fiica secretă a lui Freddy Mercury a murit la 48 de ani

Fiica secretă a lui Freddie Mercury, „Bibi”, a murit la 48 de ani, după o luptă de ani de zile cu un cancer foarte rar al coloanei vertebrale, relatează dailymail.

Autoarea britanică Lesley Ann Jones i-a făcut cunoscută existența abia vara trecută, în cartea-bombă „Love, Freddie” în care povestea cum tatăl lui Bibi o numea „trésor” (comoară, în franceză) și „mica sa broscuță”.

Fără tată la 15 ani

Freddie Mercury a scris pentru ea melodiile „Bijou” și „Don’t try so hard” și, deși prea puțină lume știa asta, el și Bibi au avut o relație foarte strânsă, până la moartea acestuia, în 1991., când Bibi avea 15 ani.

Thomas, soțul lui Bibi, a spus că aceasta a murit „în pace, după o lungă luptă cu cancerul de coloană vertebtrală, lăsând în urmă doi fii, în vârstă de 7 și 9 ani”.

Dovezi ADN

„B este acum alături de tatăl ei iubit și iubitor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt, peste Alpi”, a spus acesta.

Lesley-Ann Jones a declarat că solistul trupei Queen a devenit tatăl secret al lui Bibi în timpul unei aventuri amoroase în 1976 – și a declarat anul trecut că are dovezi ADN care să susțină această afirmație.

„B Avea o misiune”

Lesley a spus: „Sunt devastată de pierderea acestei femei care mi-a devenit prietenă apropiată, care venise la mine cu un scop altruist: să-i dea la o parte pe toți cei care au avut mână liberă cu povestea lui Freddie timp de 32 de ani, să le conteste minciunile și rescrierea vieții sale și să dezvăluie adevărul”.

„La sfârșitul vieții ei, asta era tot ce conta pentru ea. A fost foarte bolnavă în cei 4 ani în care am lucrat împreună. Dar avea o misiune. S-a pus pe sine și propriile nevoi pe ultimul loc”, a spus Jones.

Fosta logodnică a lui Mercury, Mary Austin, a pus la îndoială afirmațiile lui B

În carte, Bibi a povestit cum Freddie a avut-o pe ea după o aventură cu o prietenă căsătorită și că existența sa a fost întotdeauna un secret bine păzit.

Cartea se bazează pe 17 volume de jurnale dăruite lui „B” de către regretatul ei tată în 1991, înainte ca acesta să moară în 1991 de pneumonie bronșică cauzată de SIDA.

În august, înainte de apariția albumului „Love, Freddie”, fosta logodnică a lui Mercury, Mary Austin, a acordat un interviu publicației Sunday Times, insistând că ar fi „uimită” dacă Freddie ar avea o fiică.

Familia ia în considerare inclusiv publicarea unor fotografii cu B și cu Mercury

Ea a spus că nu știa de un astfel de copil și a susținut că Mercury nu ținea jurnale, jurnale de presă sau caiete, punând, astfel, la îndoială, afirmațiile lui Bibi și cartea ei scrisă împreună cu Lesley Ann Jones.

Lesley Ann Jones a adăugat că B nu a vrut niciodată să-și facă publică identitatea pentru că era medic și risca să-și pună capăt carierei și să-și compromită pacienții.

Familia ia acum în considerare publicarea unor fotografii cu ea, inclusiv cu ea alături de Freddie, când era tânără.

„Nu voiam să-l împart pe tata cu întreaga lume”

Înainte de publicarea cărții „Love, Freddie”, B a spus emoționată: „Nu voiam să-l împart pe tata cu întreaga lume”.

„După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui, cu denaturările la adresa lui și cu sentimentul că tatăl meu aparținea acum tuturor. Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu, în timp ce fanii din întreaga lume l-au jelit pe Freddie.

Când ai 15 ani, nu e ușor. A trebuit să devin adultă fără el și să trăiesc toate momentele și evenimentele structurante fără sprijinul lui.”