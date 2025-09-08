Fostul mare fotbalist Ruud Gullit și jurnalista Kate Scott prezintă ceremonia Balonului de Aur 2025

France Football a anunțat luni că Ruud Gullit, câștigătorul Balonului de Aur în 1987, și Kate Scott, jurnalistă cu experiență internațională, vor prezenta ceremonia Balonului de Aur 2025. Evenimentul va avea loc pe 22 septembrie la Théâtre du Châtelet din Paris.

Ruud Gullit este legendă a clubului AC Milan și a Olandei, fiind dublu câștigător al Ligii Campionilor (1989, 1990).

Kate Scott este cunoscută pentru comentariile sale la meciurile din Liga Campionilor difuzate pe CBS Sports, alături de fostul internațional francez Thierry Henry.

Premiile din 2025 vor include următoarele: