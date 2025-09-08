Fostul mare fotbalist Ruud Gullit și jurnalista Kate Scott prezintă ceremonia Balonului de Aur 2025

France Football a anunțat luni că Ruud Gullit, câștigătorul Balonului de Aur în 1987, și Kate Scott, jurnalistă cu experiență internațională, vor prezenta ceremonia Balonului de Aur 2025. Evenimentul va avea loc pe 22 septembrie la Théâtre du Châtelet din Paris.
Ruud Gullit este legendă a clubului AC Milan și a Olandei, fiind dublu câștigător al Ligii Campionilor (1989, 1990).
Kate Scott este cunoscută pentru comentariile sale la meciurile din Liga Campionilor difuzate pe CBS Sports, alături de fostul internațional francez Thierry Henry.
Premiile din 2025 vor include următoarele:
- Balonul de Aur masculin
- Balonul de Aur feminin
- Trofeul Kopa masculin (cel mai bun jucător tânăr)
- Trofeul Kopa feminin (cea mai bună jucătoare tânără)
- Trofeul Yashin masculin (cel mai bun portar)
- Trofeul Yashin feminin (cea mai bună portăriță)
- Trofeul Gerd Müller masculin (cel mai bun marcator la club/echipa națională)
- Trofeul Gerd Müller feminin (cea mai bună marcatoare la club/echipa națională)
- Trofeul Johan Cruyff masculin (cel mai bun antrenor la club/echipa națională)
- Trofeul Johan Cruyff feminin (cea mai bună antrenoare la club/echipa națională)
- Trofeul Clubul Anului masculin
- Trofeul Clubul Anului feminin.