Harry Styles a participat la Maratonul Berlinului. Cântărețul a terminat cursa în mai puțin de trei ore

Harry Styles a fost printre cei aproximativ 55.000 de participanți la Maratonul Berlinului de duminică, considerat cel mai rapid traseu de maraton din lume.

Organizatorii au confirmat pentru Associated Press că artistul de 31 de ani a luat startul, iar ziarul german Der Tagesspiegel a relatat primul despre participarea sa.

Înscris sub pseudonimul „Sted Sarandos” și purtând o bandană și ochelari de soare, Styles a trecut linia de sosire după 2 ore, 59 de minute și 13 secunde.

Rezultatul îl plasează în rândul alergătorilor amatori de elită, pentru care coborârea sub trei ore reprezintă un reper important.

Publicația germană notează că Styles fusese văzut antrenându-se pe străzile Berlinului înainte de cursă.

La final, el a fost fotografiat alături de dublul campion paralimpic Richard Whitehead, aflat într-o provocare personală de a alerga 20 de maratoane în acest an, care a postat imaginea pe Instagram.