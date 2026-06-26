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Inedit. Singura intrare într-un oraș din Spania este printr-o ușă de lemn

Singura intrare într-un oraș medieval din Spania este printr-o ușă de lemn. Asta deoarece localitatea este așezată pe un deal, iar accesul se face pe un drum șerpuitor. Zona atrage numeroși turiști.
Inedit. Singura intrare într-un oraș din Spania este printr-o ușă de lemn
Sursa foto: FB
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 15:12, Știri externe
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Singura intrare în orașul Pedraza este printr-o ușă masivă de lemn, potrivit Express. Aceasta are trei metri lățime și tot trei metri înălțime. Calea de acces a fost concepută în Evul Mediu atunci când a apărut localitatea. Poarta se afla la capătul unui drum îngust care urcă pe dealul pe care este construit orașul.

În trecut, ușa masivă de lemn se închidea noaptea. Acum, s-a renunțat la obicei. Accesul este dificil pentru mașini deoarece poarta a fost concepută pentru cai și căruțe.

Unde se află orașul cu ușă de lemn

Pedraza se află în munții Sierra de Guadarrama, la aproximativ 90 de minute de Madrid. Cei mai mulți turiști ajung în zonă cu autocarele și apoi vizitează orașul pe jos.

În interior, străzile pietruite sunt la fel de înguste și de întortocheate. Casele vechi, de piatră, au acoperișuri roșii în stil clasic spaniol.

Orașul cu ușă de lemn are obiective de vizitat și evenimente publice

La un capăt al orașului se află Castillo de Pedraza, un castel din secolul al XIII-lea, care a aparținut unui pictor spaniol. De altfel, mulți artiști, nobili și membri ai familiei regale au locuit în oraș de-a lungul anilor. Treptat populația a scăzut și în prezent orașul mai are doar câteva sute de locuitori.

Alte locuri care pot fi vizitate sunt vechea închisoare a orașului și Casa del Aguila Imperial, o clădire transformată într-un muzeu și centru pentru fauna sălbatică.

Una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita orașul este în iulie. Pe 4 și 11 iulie se desfășoară Concierto de las Velas, un eveniment anual în aer liber. Mii de lumânări sunt aprinse de-a lungul străzilor și se organizează numeroase concerte de muzică clasică în aer liber. Intrarea în oraș este permisă localnicilor și deținătorilor de bilete în perioada evenimentului.

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