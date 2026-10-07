Inteligența artificială distruge afacerea fotografilor. Părinții generează imagini ale copiilor la școală, însă se expun unor riscuri

Părinții generează cu ajutorul inteligenței artificiale imagini ale copiilor lor în loc să plătească pentru fotografiile școlare. Este un fenomen care se răspândește în întreaga lume facilitat fiind de existența unui număr tot mai mare de programe cu inteligență artificială.

Efectul este vizibil în încasările făcute de fotografii profesioniști în timpul evenimentelor școlare.

O companie a analizat fenomenul

O companie din America a mers mai departe și a analizat fenomenul. Este vorba despre Fast Company care, potrivit Futurism, a urmărit mesajele publicate de părinții care se laudă pe rețelele de socializare cu economiile realizate datorită IA în privința pachetelor foto școlare. Dacă în România o fotografie cu sau fără magnet de frigider costă zeci de lei în funcție de mărime și de ofertă, în SUA pachetele variază între 25 și 60 de dolari per copil.

Un clip de pe TikTok, publicat de influencerița Carlie Bond, a prezentat metoda. Părinții fac mai întâi fotografii cu telefonul copiilor care stau în fața unui perete, apoi introduc imaginile în ChatGPT cu instrucțiunea „păstrează-i exact la fel, dar fă să arate ca o fotografie școlară”.

Ulterior, ChatGPT adaugă un fundal banal, specific fotografiilor școlare realizate de companiile mari.

„ChatGPT câștigă detașat”, a comentat un utilizator TikTok.

Alți părinți, observați de FastCo, au folosit inteligența artificială pentru a „elimina” marcajele de pe copiile digitale ale fotografiilor demonstrative, pentru a căror utilizare ar fi trebuit altfel să plătească.

Ce riscuri are metoda

Ambele metode implică furnizarea imaginii copilului către un model IA. Ceea ce nu știu mulți utilizatori, inclusiv părinți, este că imaginile vor fi utilizate pentru antrenarea următoarelor versiuni ale instrumentelor cu inteligență artificială.

Altfel spus, odată ce un părinte încarcă acele imagini în programul IA, nu le mai poate recupera niciodată. Urmarea nedorită este că pentru realizarea unei economii financiare, utilizatorii se expun unor riscuri etice și de confidențialitate.