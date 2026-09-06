Kelly Osbourne, mărturisire dureroasă după moartea tatălui său: „Nu aveam idee cât de slabă ajunsesem”

Declarațiile vin după ce, în decembrie 2025, Kelly Osbourne reacționase vehement la comentariile online despre aspectul său și la întrebările privind starea sa de sănătate, relatează The Independent.

Fotografia care a făcut-o să realizeze schimbarea

Kelly spune acum că nici avertismentele familiei și prietenilor nu au convins-o inițial că există o problemă. Într-un interviu acordat The Mail on Sunday, ea a explicat că suferința provocată de moartea lui Ozzy îi schimbase percepția asupra propriei persoane.

Momentul de cotitură a venit în timpul pregătirilor pentru premiile Grammy din ianuarie, când o fotografie realizată la o probă vestimentară i-a arătat cât de mult slăbise. Vedeta a povestit că a fost speriată de propria imagine și că oasele coloanei vertebrale deveniseră foarte vizibile.

La Grammy, unde Ozzy Osbourne a fost omagiat, Kelly a purtat o perucă ce îi acoperea parțial fața. Ea spune acum că probabil nu ar fi trebuit să participe la ceremonie, deoarece în acel moment „nu se simțea foarte bine”.

Zece ani de „doliu anticipativ”

Fiica lui Ozzy Osbourne a dezvăluit că trăise timp de aproximativ zece ani cu ceea ce ea descrie drept „doliu anticipativ”, pe fondul deteriorării stării de sănătate a tatălui său.

Experiența a determinat-o să pregătească o serie documentară despre doliu și sănătatea mintală, Kelly afirmând că există numeroase aspecte ale acestor experiențe despre care publicul știe prea puțin.

Kelly Osbourne a vorbit de-a lungul anilor și despre relația sa cu propria greutate. În 2024, ea declarase public că a folosit Ozempic pentru slăbit și apăra această alegere în fața criticilor. Articolul-sursă nu afirmă însă că medicamentul ar fi cauza scăderii în greutate despre care vorbește în prezent.

Ozzy Osbourne avea 76 de ani

Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani, pe 22 iulie, la scurt timp după ultimul său concert, susținut pe Villa Park.

Solistul Black Sabbath se confruntase cu mai multe probleme de sănătate. O parte dintre acestea erau legate de leziunile suferite la nivelul gâtului într-un accident cu un vehicul de tip quad, în 2003, probleme agravate ulterior de o cădere în 2019. În același an, artistul fusese diagnosticat cu boala Parkinson.

Pentru Kelly Osbourne, perioada de după moartea tatălui său a schimbat și perspectiva asupra comentariilor primite din exterior. Dacă inițial le considera atacuri într-un moment de vulnerabilitate, acum admite că apropiații observaseră o schimbare pe care ea însăși nu reușea să o conștientizeze.